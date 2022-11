Tagesspiegel-Relaunch Ein Brief des Tagesspiegel-Verlegers Dieter von Holtzbrinck

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 29. November erhalten Sie den neuen Tagesspiegel, der Sie in Form und Inhalt überraschen wird. Warum so viel Neuerung, werden Sie sich fragen, und: War mein jetziger Tagesspiegel nicht genau das Richtige?

Sie haben recht: Ihr Tagesspiegel hatte sich in den letzten Jahren zur klaren Nr. 1 im Berliner Markt entwickelt, war gar zur besten Regionalzeitung Deutschlands gekürt worden. Doch in einer Zeitenwende, die sich mit der Digitalisierung immer schneller vollzieht und „Lebensgewissheiten“ umstößt, wächst auch die Herausforderung für Medien.

Diese müssen nicht nur seriös informieren und Missstände ans Licht bringen (sogenanntes Wächteramt), sondern sollten sich meiner Einschätzung nach mit großer Kraft dafür einsetzen, ihren Leserinnen und Lesern Orientierung zu bieten.

Denn laut jüngsten Umfragen bekunden viele unserer Bürger, „die Welt nicht mehr zu verstehen“. So verbreiten sich Unsicherheit, Angst und Politikverdrossenheit; das heißt Stimmungen, die autokratischen Verheißungspropheten Zulauf bringen und unsere Demokratie gefährden.

Mit dem neuen Tagesspiegel verfolgen wir zwei Ziele: zum einen Ihnen einen noch tieferen und vielschichtigeren Einblick in das Berliner Leben geben, und zum anderen Sie bestmöglich über die komplexen politischen, ökonomischen, ökologischen und finanziellen Verflechtungen unserer Welt so objektiv wie möglich informieren.

Seit rund drei Jahren haben Redaktion, Verlag und Gesellschafter mit hohem zeitlichen Aufwand, mit viel Kreativität und einem großen Investitionsprogramm an der Verwirklichung dieser Ziele gearbeitet.

Das neue Blatt wird aus zwei Sektionen bestehen, einem „Berlin-Buch“ und einem „Überregionalen Buch“. Beide Teile sind dank ganzseitigen Inhaltsverzeichnissen und klarer Strukturierung übersichtlich gestaltet. Hinzu kommt ein kleineres, viel handlicheres Format.

Im sehr umfangreichen „Berlin-Buch“ erhalten Lokalpolitik, Berliner Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und der Lokalsport mehr Platz als je zuvor, um Sie ausreichend über das Wichtigste aus der Hauptstadt zu informieren. Gleiches gilt auch für Familienthemen, Ausbildung, Freizeitangebote, Kulinarik und Szene-Tipps. Das neue „Berlin- Buch“ spiegelt die Vielfalt dieser einzigartigen Stadt Berlin wider und liefert hilfreiche Insider-Informationen.

Das „Überregionale Buch“ wiederum befasst sich ausschließlich mit den bedeutsamen nationalen und internationalen Entwicklungen, die oft so komplex sind, dass sie schwer zu verstehen sind. Die Digitalisierung hat die Globalisierung massiv beschleunigt und betrifft inzwischen uns alle, im Positiven wie im Negativen.

Um die geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen sachgerecht einordnen zu können, bedarf es heute großer Expertise, sowie fachkundiger Analyse und Kommentierung.

Wir haben dafür zusätzlich zu einer weiteren Verstärkung unserer angesehenen Redaktion ein neuartiges internationales Netzwerk von Expertinnen und Experten aufgebaut, das Sie frühzeitig über die wichtigsten Veränderungen und Neuerungen informiert und als glaubwürdige Quelle dient.

Liebe Leserinnen und Leser, es ist mir seit 30 Jahren als Verleger ein Anliegen, dass der Tagesspiegel seinen gesellschaftspolitischen Beitrag weiter verstärkt.

Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit, Ihr neues Blatt und das neue, erweiterte Digitalangebot zu erkunden. Sie alle haben verschiedene Interessensschwerpunkte, sollten dennoch in jeder Tagesspiegel-Ausgabe eine Reihe von Berichten finden, die Denkanstöße bieten, Nutzen bringen und auch Leserfreude bereiten.

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Tagesspiegel, und herzlichen Dank für Ihre Treue,

herzlichst

Ihr

Dieter von Holtzbrinck

Verleger

Zur Startseite