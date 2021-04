Es gibt doch kaum ein Essen, das gemütlicher ist und zufriedener stimmt als - sorry, Vegetarier! - ein Fleischeintopf, der zusammen mit Gemüse geschmort wird. Mit dunklem Fleisch, am besten vom Rind oder Lamm, kennt man das ja. Wer das Fleisch mit Butter und Speck anbräunt, dabei - für die knusprigere Konsistenz - mit Mehl bestäubt und dann mit Kartoffeln und Zwiebeln weiterbrutzelt, fabriziert einen Klassiker: den Schmortopf à la paysanne, nach "Bauernart" (obwohl die korrekte Übersetzung Bäuerinnenart wäre). Perfekt, wenn das Ganze jetzt auch noch schnell ginge.

"Keine Zeit zum Kochen - Frische und leichte Rezepte für Vielbeschäftigte". Donna Hay, At-Verlag 2020 (11. Auflage), 208 Seiten,... Foto: AT-Verlag / promo

Die im englischsprachigen Raum wegen ihrer raffiniert-schlichten Küche allgegenwärtige australische Promi-Köchin Donna Hay hat sich auch dazu etwas einfallen lassen. In ihrem in dieser Kolumne schon einmal empfohlenen Kochbuch "Keine Zeit zum Kochen" beweist sie ein Herz für Menschen mit hektischem Alltag und stellt auf 187 Seiten ein schmackhaftes Schnellgericht nach dem anderen vor. Und weil sie freundlicherweise auch an den Abwasch danach denkt, heißt ein großes Kapitel darin: "Aus einer Pfanne". Das sind unter anderem Gerichte wie Szechuan-Rind mit Ingwergemüse, Kartoffel-Lachs-Frittata, pikante Baked Beans oder Fisch mit Sesam-Ingwer-Nudeln, von ihr modernisiert und verfeinert. Klingt alles aufwändig, ist es aber nicht. Dazu noch Turbo-Rezepte für Salate, diverse Topf- und Backofengerichte, blitzschnelle Häppchen zum Drink und Desserts für Eilige. Noch Fragen? Eben, könnte man sich zulegen. Probieren Sie als Einstieg doch mal dieses sahnige Topfgericht:

DAS REZEPT: Geschmortes Huhn nach Bauernart

Zutaten (für 2 Personen)

2 EL Olivenöl

1 Stange Lauch, geputzt, in Ringe geschnitten

2 Knoblauchzehen, in Scheiben geschnitten

4 Scheiben Speck (Pancetta), klein geschnitten

4 Hühnerschenkelfilets à ca. 140 g, halbiert

Mehl zum Bestäuben

200 g Champignons oder Egerlinge

4 Baby-Kartoffeln, geviertelt

125 ml trockener Weißwein

250 ml Hühnerbrühe

3 Zwei Thymian und 1 Zweig Estragon

125 ml Schlagsahne

Meersalz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Eine Pfanne erhitzen. Das Öl hineingeben und darin Lauch und Speck 1 Minute anbraten. Das Hühnerfleisch mit Mehl bestäuben und von jeder Seite 2 bis 3 Minuten braten, bis sich das Fleisch goldbraun färbt. Dann die Pilze dazugeben und 2 Minuten mitschmoren, anschließend Kartoffeln, Wein, Brühe, Thymian und Estragon hinzufügen, die Temperatur reduzieren und alles zugedeckt 20 bis 30 Minuten leise köcheln lassen. Am Schluss den Rahm (die Sahne) unterrühren und abschmecken.