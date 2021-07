Wer Müll produziert, darf den nicht einfach auf die Straße werfen, sondern zahlt Gebühren, damit die Müllabfuhr ihn entsorgt. So ähnlich funktioniert das Prinzip beim CO2-Preis: Wer das Treibhausgas in die Atmosphäre ausstößt, sei es über Auto oder Heizung, der muss für den "Dreck" in der Luft zahlen.

Dass klimaschädliches Verhalten etwas kosten muss, dem würde theoretisch niemand widersprechen, doch in der Praxis nimmt die Debatte über den CO2-Preis in Deutschland verquere Züge an. "Im Moment dringt man da mit Fakten wenig durch", sagt Brigitte Knopf, Generalsekretärin des Berliner Thinktanks MCC und Vizevorsitzende des Expertenrates für Klimafragen.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Im Gradmesser klärt sie außerdem über die größten Irrtümer in der aktuellen Debatte über den CO2-Preis auf, und die Physikerin sagt, wie mit Hilfe des Steuerungsinstruments auch sozialer Ausgleich geschaffen werden kann.

Weitere Themen in dieser Podcastfolge sind die verheerende Dürre in Madagaskar durch die Klimakrise sowie die trockenen Böden in Berlin und Brandenburg.

Falls Sie auch eine Frage an den Gradmesser, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie bitte an gradmesser@tagesspiegel.de - wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Den Gradmesser könne Sie auch abonnieren unter anderem bei Apple Podcasts und Spotify.

Weitere Folgen des Gradmessers können Sie auch direkt hier hören:

Folge 4 mit Tagesspiegel-Energieexperte Jakob Schlandt

Folge 3 mit Verkehrsexpertin Katrin Dziekan

Folge 2 mit Autorin Annika Joeres

Folge 1 mit Energieökonomin Claudia Kemfert