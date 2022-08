Die Menschen in Deutschland, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden, tragen zugleich am wenigsten zu den CO2-Emissionen bei. Wer wenig Geld hat, fährt meist kein Auto, wohnt in einer kleinen Wohnung und fliegt eher nicht in den Urlaub. Die höheren Kosten für Energie oder Nahrung treffen das schmale Budget diese Menschen umso mehr, und zugleich fehlt das Geld, um sich einer verändernden Lage anzupassen.

Dazu kommt, dass der russische Angriff auf die Ukraine die Energiepreise in ungeahnte Höhen katapultiert hat und die Inflation antriebt. Wie in dieser Situation dringend notwendige Maßnahmen für mehr Klimaschutz nicht dazu führen, die Gesellschaft weiter zu spalten, darum geht es in dieser Podcast-Folge mit Soziologin Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Und warum sie Proteste von rechts trotzdem nicht fürchtet.

Und es wird klar: Menschen mit mittleren vor allem großen Einkommen sind diejenigen, die ihren Lebensstil gründlich verändern werden müssen, wenn die Gesellschaft als Ganzes erfolgreich auf die Klimakrise reagieren will. Warum diese notwendigen Veränderungen nicht gegen die individuelle Freiheit des Einzelnen geht, und wie diesem „Framing“ entgegnet werden kann, auch dass sagt Jutta Allmendinger in dieser Podcast-Folge.

Andreas Knie, Verkehrsexperte ebenfalls am Wissenschaftszentrum Berlin. Beschäftigt sich mit einer möglichen Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket – dem 29-Euro-Ticket, das dann auch für EC und Intercity gelten soll. Was das mit dem Dienstwagenprivileg und Gratismentalität von Autofahrer zu tun hat, sagt er auch.

Und Christian Schaudwet vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erklärt, warum Fracking in Deutschland nicht nur verboten, sondern auch nur unter sehr extremen Bedingungen wirtschaftlich ist.

Wenn Sie neugierig geworden sind, können Sie gleich hier in den Gradmesser reinhören:

An dieser Stelle jetzt ein ganz großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer für Ihr Interesse! Wir würden den Gradmesser gerne noch besser machen und vor allem erfahren, was Sie, was Ihr davon haltet. Wir haben deshalb hier eine wirklich kurze Umfrage erstellt. Über Eure Teilnahme würden wir uns sehr freuen, für alle die mitmachen, gibt es als Dankeschön einen Monat gratis das E-Paper.

