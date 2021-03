Unter allen Einreichungen konnten sich insgesamt 18 Schulen durchsetzen. Die Preisverleihung fand am Mittwoch, den 3. März 2021, auf Grund der Corona-Pandemie digital bei ALEX Berlin statt. Die ausgezeichneten Schülerzeitungen qualifizieren sich automatisch für den Bundeswettbewerb, den Schülerzeitungswettbewerb der Länder.

„Neugier kennt kein Alter, und Pressefreiheit fängt schon im Kleinen an. Deshalb sind wir als Tagesspiegel froh und stolz, Berlins beste Schülerzeitungen zu prämieren. Gerade die Publikationen in der schwierigen Corona-Zeit zeigen digital und gedruckt die kreative Neugier junger Menschen, die wir als Leitmedium aus der Hauptstadt weiter besonders fördern wollen“, sagt Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel und Jury-Mitglied beim Berliner Schülerzeitungswettbewerb.

Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie: „Es ist eine große Stärke unserer Schülerzeitungen, dass Themen wie Corona oder auch der Klimawandel erklärt, eingeordnet und zur Diskussion gestellt werden. Wer mitreden und mitbestimmen will, der muss Bescheid wissen. Das gilt an den Schulen genauso wie in der Politik. Schülerzeitungen fördern die demokratische Kultur und sie beleben den Austausch in der Schulgemeinschaft.“

Unter den teilnehmenden Grundschulen belegte die Schülerzeitung „Der kleine Rüssel“ der Reinhardswald Grundschule den ersten Platz.

Zu den Gewinnern in der Kategorie „Förderschule“ gehören die Adolf-Reichwein-Schule mit ihrer gleichnamigen Schülerzeitung, die Schule am Bienwaldring mit der „Bienenpost“ sowie der „Rasende Kurier“ der Sancta Maria Schule der Hedwigsschwestern.

In der Kategorie „Integrierte Sekundarschule“ wurde die Schülerzeitung „Volle Kanne“ der Reinhold-Burger-Schuler mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Das Heinz-Berggruen-Gymnasium belegte mit der Schülerzeitung „OHnE“ den ersten Platz unter den Gymnasien.

Die Schülerzeitung „Anna-Freud-Culture“ der Anna-Freud-Schule gewann als einzige Schule in der Kategorie „Berufliche Schulen/OSZ“.

Mit Extra-Preisen zu den Themenbereichen “Pressefreiheit” und “Investigative Recherche” wurden die Schülerzeitung „Drostworthy“ des Droste-Hülshoff-Gymnasiums sowie die „Herderzeitung“ des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums honoriert.

Die Sonderpreise für herausragende Artikel zu den Themen „Europa ist hier!“, „Wie geht ihr miteinander um?“, „Prima Klima beim Schulessen?!“ und „Berliner Theater“ erhalten in diesem Jahr der „Emma Express“ der Michael-Ende-Schule, die „Herderzeitung“ des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums, das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium für „Moron“, das Paulsen-Gymnasium für das „PaulsenBrot“ sowie die Grundschule am Buschgraben für die „Buschtrommel“. Die Sonderpreise werden von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, der Berliner Unfallkasse, der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpfle­gung Berlin e.V. sowie dem JugendKulturService verliehen.

Der Tagesspiegel ist seit 2020 Kooperationspartner im Berliner Schülerzeitungswettbewerb, der gemeinsam mit der Jungen Presse Berlin und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ausgerichtet wird. Der Wettbewerb verfolgt das Ziel, das Engagement von Schülerinnen und Schülern aus Berlin für Journalismus und das Medienmachen zu würdigen und zu fördern.

Die Medienpartnerschaft des Tagesspiegels mit dem Berliner Schülerzeitungswettbewerb ist ein weiterer Baustein im Rahmen der schon bestehenden Aktivitäten und Projekte mit Schulen und jungen Zielgruppen. So verschenkt der Tagesspiegel u.a. anlässlich seines 75. Geburtstags im September 2020 7.500 digitale Gratis-Abos an junge Berlinerinnen und Berliner und bittet unter dem Motto „Was soll sich ändern“ um ehrliches Feedback zu seinem Journalismus und seinen Angeboten. In begleitenden Workshops möchte der Verlag außerdem gemeinsam über die Zukunft des Qualitätsjournalismus diskutieren. Darüber hinaus besteht eine Kooperation mit dem medienpädagogischen Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren (IZOP) mit Sitz in Aachen, dessen Arbeitsschwerpunkt die Realisation von Projekten zur Medienbildung ist.