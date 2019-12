In der Kategorie „Cover- and Coverstory Regional Newspaper“ wurde das Titeldossier zum diesjährigen Frauentag am 8. März ausgezeichnet. Die Beilage „Wohnen“ erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie „Supplements for special occasions“. In der Kategorie „Webdesign for Screen and Smartphone“ ging der Award an die Website des Tagesspiegel Checkpoint. Die Nachrufeseite der Sonntagsausgabe wurde in der Kategorie „New Editorial Series, New Concepts“ prämiert. Gleich drei Awards wurden in der Kategorie „Data Journalism“ an den Tagesspiegel vergeben. Ausgezeichnet wurden die Projekte „Der Unfallatlas“, „Rund um die Landtagswahlen“ und „Wem gehört Berlin?“. Den Preis in der Kategorie „Social Media“ erhielt der Instagram Account der Tagesspiegel-Redaktion.

Der European Newspaper Award will dazu beitragen, den Informationsaustausch über Zeitungs-Trends, Konzeption und Design europaweit zu fördern. Die Preisverleihung, organisiert von Zeitungsdesigner Norbert Küpper, wird anlässlich des "European Newspaper Congress" vom 26. bis 28. April 2020 im Schloss Schönbrunn in Wien stattfinden.