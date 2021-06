Die Weichen seien gestellt und noch in der kommenden Sitzungswoche solle beschlossen werden, das Klimaziel für den Verkehrsbereich im Jahre 2030 um weitere 10 Millionen Tonnen zu reduzieren.

„Das heißt, es wird nochmal anspruchsvoller und noch mehr Autos mit alternativen Antrieben werden benötigt“, so Altmaier. Neben Elektroantrieben hob er dabei u.a. auch die Bedeutung von Wasserstoff hervor. Das Bundeswirtschaftsministerium habe daher noch einmal acht Milliarden Euro für Forschungsprojekte in Deutschland sowie 2 Milliarden Euro für internationale Projekte zur Verfügung gestellt. Ziel sei es, dass sich am Ende die technisch beste und günstigste Lösung für die Verbraucher durchsetzen werde und der Standort Deutschland erhalten bleibe.

