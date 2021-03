Neu als Tagesspiegel-Chefredakteur – gemeinsam mit Lorenz Maroldt und Mathias Müller von Blumencron, der das Amt noch bis zum 3. Quartal 2021 bekleidet – wurde wie schon mitgeteilt Christian Tretbar berufen. „Der Tagesspiegel wird von einer hervorragenden und engagierten Redaktion gemacht. Dass wir zwei ebenso hervorragende Kolleg:innen aus den eigenen Reihen in die Leitung berufen konnten, unterstreicht dies überzeugend. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Anke Myrrhe, Anna Sauerbrey und Stephan Haselberger, die seit Jahren zur Qualität des Tagesspiegels maßgeblich beitragen, die Entwicklung beim Tagesspiegel digital wie Print weiter voranzutreiben“, so Lorenz Maroldt und Christian Tretbar. Mathias Müller von Blumencron: „Ich freue mich, dass der Tagesspiegel eine so gute Führungsmannschaft bekommt. Die Zukunft des Tagesspiegels liegt damit in besten Händen.”

Anke Myrrhe (39) arbeitete schon während des Studiums an der Freien Universität Berlin (Publizistik und Französische Philologie) als freie Mitarbeiterin in der Tagesspiegel-Sportredaktion. Von 2010 bis 2012 absolvierte sie ein Volontariat beim Tagesspiegel und wechselte anschließend in die Berlin-Redaktion. Sie verantwortete dort zunächst den Bereich Stadtleben, seit 2018 als stellvertretende Ressortleiterin. Seit 2019 leitet sie gemeinsam mit Stephan Wiehler das Ressort Berlin-Brandenburg. Außerdem ist sie seit 2017 Autorin des preisgekrönten Berlin-Newsletters Tagesspiegel Checkpoint.

Stephan Haselberger (53) kam 2014 zum Tagesspiegel zurück und leitete das Hauptstadtbüro, bevor er 2019 zum Geschäftsführenden Redakteur (überregional) beim Tagesspiegel berufen wurde. Von 2012 bis 2014 war er als Leiter des Hauptstadtbüros der Bild-Zeitung tätig. Von 2004 bis 2012 war er bereits als Parlamentskorrespondent beim Tagesspiegel tätig.

Anna Sauerbrey ist seit 2018 Mitglied der Tagesspiegel-Chefredaktion. Zuvor leitete sie das Meinungsressort. Von 2009 bis 2011 absolvierte sie ihr Volontariat beim Tagesspiegel.

Anke Myrrhe: „Ich freue mich darauf, die Berlin-Kompetenz des Tagesspiegels mit unserem tollen Team auf allen Kanälen Print wie Digital weiter auszubauen.”

Stephan Haselberger: „Unser Ziel ist es, täglich die nationale Relevanz des Tagesspiegels unter Beweis zu stellen.“

Anna Sauerbrey: „Unser Anspruch ist es, den Blick aus der wichtigsten europäischen Hauptstadt auf die Welt zu lenken. Internationale Politik bekommt beim Tagesspiegel eine immer größere Bedeutung.”