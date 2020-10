Unter ihrer Leitung soll die Rolle des Tagesspiegels als Leitmedium der Hauptstadt bei den Mega-Trends Mobilität der Zukunft, vernetzte Infrastruktur und moderne Logistik weiter ausgebaut und verstärkt werden.

„Jana Kugoth ist eine exzellente Wahl für die Leitung des Fachbriefings. Sie ist eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet moderner Technologien im Verkehrsbereich und wird entscheidend dazu beitragen, mit noch mehr Tiefe und redaktioneller Substanz unser digitales Angebot zum Thema Mobilität und Transport zu leiten und weiterzuentwickeln“, sagt Mathias Müller von Blumencron, Chefredakteur des Tagesspiegels.

Jana Kugoth gehört zum Gründungsteam des Briefings „Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility“, vormals „Tagesspiegel Background Mobilität & Transport“, das im Frühjahr 2019 erstmals erschienen ist. Zuvor verantwortet Jana Kugoth den Bereich „Ngin Mobility“ beim Digitalmagazin Gründerszene.

„Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility“ bietet täglich exklusive News sowie aktuelle Analysen über Markttrends, Gesetzesvorhaben und Regulierungsinitiativen. Das Team erfahrener Fachredakteurinnen und -redakteure berichtet über E-Mobilität und autonomes Fahren, über Nachhaltigkeit und die Verkehrswende auf Straße, Wasser, Schiene und in der Luft. Im Fokus stehen zudem Smart Cities und Smart Regions. Darüber hinaus liefert die Redaktion eine internationale Presseschau, sie stellt Persönlichkeiten und Start-ups aus dem Mobilitätsbereich vor und ordnet technologische Durchbrüche in der Forschung ein. Expertinnen und Experten kommentieren in Gastbeiträgen die aktuellsten Entwicklungen der Branche. Das Ziel ist es, Mobilität und Transport neu zu denken und die Mobilitätswende in all ihren Facetten abzubilden.

Weitere tägliche Entscheider-Briefings gibt es zu den Themen Digitalisierung & KI, Energie & Klima sowie Gesundheit & E-Health. Sie richten sich an Top-Entscheider und Experten in Politik, Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft.

Alle Tagesspiegel Background-Briefings sind während einer vierwöchigen Probephase kostenfrei erhältlich und werden danach wie andere Fachinformationen des Tagesspiegels über kostenpflichtige Lizenzen angeboten.

Weitere Informationen zu „Tagesspiegel Background Mobilität & Transport" finden Sie online: https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet-transport