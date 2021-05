In dieser neugeschaffenen Position verantwortet er die gesamten Social Media-Aktivitäten des Tagesspiegels und wird sich neben dem Ausbau eben dieser insbesondere auf die zielgerichtete Ansprache sowie Gewinnung neuer Nutzer:innen-Gruppen fokussieren.

Lorenz Maroldt und Christian Tretbar, Chefredaktion Tagesspiegel: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Morten Wenzek einen erfahrenen Kollegen als Head of Social Media gewonnen haben, der mit frischem Blick und Expertise die gesamte Aktivität des Tagesspiegels in den Sozialen Medien strategisch ausbauen und mit Blick auf unsere überregionale Relevanz weiterentwickeln wird.“

Morten Wenzek sagt: „Der Markenauftritt des Tagesspiegels zeigt, dass journalistische Expertise Reichweiten generieren kann. Zusammen mit den Kolleg:innen möchte ich die Social-Media-Kanäle des Tagesspiegels als Informationsquelle weiter ausbauen, Communities schärfen und strategisch Plus-Inhalte als Wachstumshebel für die Marke distribuieren.“

Morten Wenzek kommt von der BILD, wo er zuletzt als Deputy Head of Social Media/New Platforms Editorial tätig war. Er absolvierte einen Bachelor in British Studies an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, bevor er sich an der Axel-Springer-Akademie zum Journalisten ausbilden ließ. Bei der BILD arbeitete er zunächst als Redakteur Social Media/New Platforms sowie anschließend als Verantwortlicher Redakteur Social Media/New Platforms.