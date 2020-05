„Wir freuen uns und fühlen uns sehr geehrt, dass unser Engagement für die Erinnerung an Revolution und Mauerfall ausgezeichnet worden ist. Das motiviert uns, den Träumen der Menschen im vereinten Berlin und Deutschland weiter nachzuspüren“, sagt Robert Ide, Geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel.

Auf 48 Seiten beschrieben Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Kultur in Interviews, Kolumnen und Reportagen ihre persönlichen Erlebnisse, Erwartungen und Träume. Was ist aus den Hoffnungen von damals geworden, was ist geblieben, welche neuen Wünsche gibt es? Darüber hinaus fanden zahlreiche Veranstaltungen, Diskussionsformate und interaktive Projekte statt, die in Verbindung mit dem Themenschwerpunkt „30 Jahre Mauerfall“ standen.

Insgesamt hat die ADC Jury in diesem Jahr 62x Gold, 127x Silber, 225x Bronze und 240x Auszeichnung vergeben.