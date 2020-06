Der „Joint Subscription Plan“ beinhaltet die Zusammenarbeit im Online-Marketing und in der Softwareentwicklung, unter anderem beim Aufbau von Echtzeit-Dashboards sowie in der Vermarktung digitaler Abonnements. Zudem sollen im Rahmen der Kooperation verschiedene Zielgruppen gezielter adressiert werden, um so neue digitale Leser für den Tagesspiegel zu gewinnen.

Der Tagesspiegel setzt beim Aufbau der Digital-Abos neben Lastschrift, Paypal und Kreditkarte auf Subscribe with Google zum Abschluss digitaler Abonnements. Subscribe with Google wird bereits seit 2019 für das Tagesspiegel Checkpoint-Abo eingesetzt und wird zukünftig auf weitere Produkte ausgeweitet. Das gemeinsame Programm läuft von Juni 2020 bis Ende 2021.

Farhad Khalil, Geschäftsführer des Tagesspiegels: „Der Ausbau von Digital-Abos ist für alle Nachrichten-Verlage die Voraussetzung für ein nachhaltiges Geschäftsmodell in der Zukunft. Wir freuen uns sehr, mit Google im Rahmen des ‚Joint Subscription Plans‘ zusammenzuarbeiten.“

Vani Assadurian, Global Product Partnerships, Google: „Mit dem ‚Joint Subscription Plan‘ möchten wir unseren Partnern dabei helfen, ihr digitales Abo-Geschäft zu stärken, neue relevante Zielgruppen zu erreichen und die Nachhaltigkeit von digitalen Abonnements zu steigern. Wir freuen uns, mit dem Tagesspiegel einen engagierten und kreativen Partner gefunden zu haben, um im Rahmen des ‚Joint Subscription Plans‘ verschiedene Experimente und Ansätze erstmals zu testen.“

Im Rahmen dieser Initiative ist der Tagesspiegel der erste Verlag weltweit, der mit Google kooperiert. Zu anderen Themen arbeitet Google immer wieder mit Verlagen zusammen. Beispiele sind das Projekt „Deutschland spricht“ (DIE ZEIT) oder auch „Perspective API“ (New York Times).

Über Subscribe with Google

„Subscribe with Google“ (SwG) erleichtert es den Nutzern, ihre bevorzugten Publikationen zu abonnieren. Die Technologie, die in Zusammenarbeit mit Nachrichtenverlegern entwickelt wurde, wird inzwischen von 100 Verlagen aus 21 Ländern implementiert. 43 davon sind mit ihren Angeboten bereits live. Weitere Informationen zu dem Programm finden Sie entweder in diesem Blogpost oder auf den betreffenden Seiten der Google News Initiative.

Über Google

