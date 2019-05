Tagesspiegel Leute : Das „Engaging Communities“-Programm unterstützt „Tagesspiegel Leute“ beim Start des neuen Ehrenamt-Newsletters

„Tagesspiegel Leute“, das digitale und hyperlokale Newsletter-Angebot des Tagesspiegels, wird im Rahmen des „Engaging Communities“-Programms des Agora Journalism Center an der University of Oregon gefördert. Dies gab die Universität am 20. Mai 2019 bekannt.