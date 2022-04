Was beim Entschuldigungsvideo auffällt: wie vage Xavier Naidoo bleibt. Er habe sich „teilweise” auf Irrwegen befunden, erklärt der Sänger. Mit „manchen” seiner Äußerungen und Verhaltensweisen habe er „Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt”. Auch habe er sich „zum Teil instrumentalisieren lassen”...

Wen genau Xavier Naidoo verletzt hat und welche Aussagen er heute bereut, verrät er nicht. Dabei wäre das vielleicht hilfreich, um beurteilen zu können, ob dieser Mann bald wieder in Talkshows eingeladen und auch sonst als rehabilitiert gelten sollte.

Xaxier Naidoo behauptete, die Juden hätten sich „die Welt Untertan gemacht”.

Er verbreitete ein Video mit der Aussage, der Holocaust sei eine „gelungene historische Fiktion”.

Naidoo behauptete,, „Lügen, Hochverrat, Bestechung und Erpressung” lägen in der „Art und Lebensweise der Juden”.

Ein anderes Mal verbreitete er ein Statement, wonach der Zweite Weltkrieg den Deutschen „aufgezwungen” wurde.

Den „Zentralrat der Juden” beschimpfte er als „Zentralrat der Lügen”.

Er verbreitete eine Botschaft, wonach das Deutsche Reich seine Souveränität wiedererlangen müsse. Die Deutschen seien „versklavt” worden. Die EU sei ein „Geschäftsgebilde der Familie Rothschild”

Als der Antisemit Attila Hildmann nach monatelanger Hetze in die Türkei flieht, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, lobt Naidoo ihn einen „Bruder im Geiste”. Er finde es „einfach klasse, was Attila bisher geleistet hat”. Er hoffe, Hildmann bald in die Arme schließen zu können.

Screenshot: Telegram

Naidoo sagte: „Es gibt keine Semiten oder Judäer im Zentralrat der Juden. Die sogenannten “Juden” sind die eigentlichen Antisemiten.”

Die „Black Lives Matter”-Bewegung nannte er „absolut verachtungswürdig”.

Er sagte: „Es wurde in der Neuzeit kein Volk der Welt so plattgemacht, mental und psychisch, und unter Massenhypnose gestellt wie die Deutschen. “

Naidoo verbreitete die antisemitische Hetzschrift „Die Protokolle der Weisen von Zion“ inklusive des Hinweises, das Buch sei eines der „wichtigsten Dokumente der Menschheitsgeschichte”.

Er verbreitete die Behauptung, Juden würden Nichtjuden in der Pandemie mit Giftspritzen ermorden.

Naidoo schrieb Sätze wie „Ich kann den sogenannten Juden nichts mehr glauben” und „Ziemlich viele Juden in diesen Kinderschänder-Dreck verwickelt”





Screenshot: Telegram

Er sagte: „Er hinterfrage jetzt alles, was sich von Seiten der jüdischen Gemeinde oder von Juden oder vom Judentum oder von Talmud-Juden höre. Aber das ist ja wohl klar, wenn man so einer Täuschung aufgesessen ist und diese durchschaut.”

Die Anfrage des Tagesspiegels, ob er sich auch von den oben genannten Aussagen distanziere und ob er den Zentralrat der Juden um Entschuldigung gebeten habe, beantwortet der Sänger nicht. Stattdessen teilt eine Sprecherin mit, bei „allem nachvollziehbaren Verständnis für Rückfragen" sei „gerade nicht die Zeit für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit". Naidoos gesamte Aufmerksamkeit gelte aktuell Hilfsmaßnahmen für Hilfsbedürftige aus der Ukraine.