48 Stunden Warnemünde Ein perfektes Wochenende am Strand vor Rostock

Wo die Warnow sich zum Breitling aufspielt, leben seit 700 Jahren die Warnemünder am und mit dem Meer. Der Wind hat ihnen den breitesten Strand der Ostsee vor die Tür geweht und die Buchen an der Steilküste zu knorzigen Gesellen verformt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Keine drei Stunden nördlich von Berlin lockt Warnemünde mit Strandleben und Hafenromantik, Genuss und Weite. Zwei Tage in Deutschlands wohl bekanntestem Ostseebad.

Erster Tag – Schöne Aussichten

8 Uhr: Vom Teepott in die Dünen

Am frühen Morgen gehört der drei Kilometer lange Sandstrand noch den Joggern und Yoga-Jüngern. Der Zutritt ist immer kostenlos. Vom markanten Restaurant Teepott mit seinem Dach in Muschelform schlägt man sich gleich in die Dünen und zwischen 1700 Strandkörben hindurch ans Wasser.

Einladend: Ein Surfer nutzt die Wellen im schönsten Licht. © TMV/Timo Roth

Möwen kreisen hoffnungsvoll. Die Sonne lugt über der Rostocker Heide im Osten hervor und die Ostseewellen schlagen einladend an den feinen Sand. Nur mit den Zehen ins Nass oder gleich Anbaden? Wir haben die Wahl!

9 Uhr: Frühstück mit Röntgenblick

Seeluft macht hungrig. Zum Glück hat das Kaffeehaus Röntgen 1998 gleich schräg hinter dem Leuchtturm eine Dependance eröffnet. Der Duft nach frisch gemahlenem Kaffee weckt endgültig die Lebensgeister.

Kräuter-Rührei, Käseplatte oder hausgemachte Konfitüre schaffen die richtige Grundlage für den Entdecker-Tag. Und zum Abschluss vielleicht ein Stück der viel gerühmten Sanddorntorte?

Nah am Wasser: Leuchtturm, Teepott und 1700 Strandkörbe © IMAGO/Fotostand/Voelker

11 Uhr: Durch die „Tüschen“ schleichen

Am Alten Strom mit seinen Cafés und Backfischkuttern schlendern kann jeder. Hier ist es deshalb oft mächtig voll. Samstags um 11 Uhr nehmen Stadtführerin Gundula Pensky oder ihre Kollegen Neugierige stattdessen mit in die Gässchen und „Tüschen“ in den vier Quartieren dahinter. Das sind die Durchgänge zwischen den Schifferhäusern, die angeblich mindestens so breit sein mussten, dass eine trächtige Kuh oder ein Sarg durchpasste.

„Dumm Tüch“, sagt Frau Pensky – dummes Zeug. Die Durchgänge waren so breit, weil die Reetdächer Platz zum Abtropfen brauchten. An der alten Vogtei vorbei und durch die Alexandrinenstraße, der „Achterreeg“ mit dem „Ümgangsbrunnen“ geht es mit vielen Döntjes, kleinen Geschichtchen, bis zum Kurhaus aus den Bauhaus-Jahren.

12.30 Uhr: Butter bei die Fische

Jetzt aber Butter bei die Fische. Den billig frittierten Backfisch lassen wir in der Fritteuse und setzen uns lieber bei Christian Linkis in den „Twee Linden“ an den Mittagstisch. Ob gebraten, gedünstet oder mit Würzfleisch und Käse überbacken – in seinem alten Fischerhaus stehen vor allem Ostseefische wie Hering, Dorsch oder Scholle auf der Speisekarte.

Wer nicht lange überlegen will, nimmt einfach die Warnemünder Fischplatte mit allem Zipp und Zapp und hinterher einen Doppelkümmel „Mann un Frau“. Wohl bekomm’s!

135 Stufen: Wer den Leuchtturm erklimmt, wird mit einem Blick auf Dünen und Surfer belohnt. © TMV/Tiemann

14 Uhr: 135 Stufen musst du geh‘n

Verdauungsrunde gefällig? Warum nicht mal vertikal! 36 Meter oder 135 Stufen sind es bis zur oberen Plattform auf dem Warnemünder Leuchtturm von 1898 – und jede einzelne ist nummeriert. Oben belohnt ein Rundumblick fast bis nach Dänemark für die kleine Anstrengung. Der symbolische Eintritt dient außerdem guten Zwecken. Der Trägerverein spendet jährlich rund 40.000 Euro für kulturelle und soziale Zwecke.

Bei Nebel wird es gespenstisch: Bäume bis an den Rand © TMV/Petermann

15 Uhr: In den Gespensterwald

Jetzt richtig auf Touren widmen wir den Nachmittag einer gemütlichen Landpartie. Bei Glücksrad (Friedrich-Franz-Straße 54) oder Hyyge Bike (Mühlenstraße 12) gibt es das passende Bike dazu – wahlweise mit oder ohne Elektro-Hilfe. In westlicher Richtung liegt die belebte Seepromenade schon bald zurück und man kann am Kap Geinitzort erstmal die Aussicht genießen.

Dann geht es wieder südlich an der Steilküste entlang insgesamt gut zehn Kilometer bis zum Hotel Nienhäger Strand. Dahinter biegen sich im Gespensterwald alte Buchen, Eichen, Eschen und Hainbuchen fast ohne Unterholz in den Wind und sorgen bei Nebel oder tiefem Sonnenstand für gespenstische Licht- und Schattenspiele. Wer noch nicht genug hat, der radelt einfach noch sieben Kilometer bis Heiligendamm oder 18 bis Kühlungsborn weiter.

Meer erleben! © Tagesspiegel

18 Uhr: Sundowner in der Skybar

Auf dem Rückweg parken wir die Drahtesel am markanten Hotel Neptun und nehmen flugs den Lift in die 16. Etage. Der Aperol Spritz hat fast die Farbe der Sonne, die hinter den Panoramascheiben der höchsten Bar in MV in der Ostsee versinkt.

Perfekt für den Sundowner: Skybar im Hotel Neptun © HOTEL NEPTUN

Abends gibt es hier Cocktails und Tanzmusik. Und wen der Hunger packt, der kann unten auf Meereshöhe wahlweise in der stets überfüllten Broiler-Bar ein Grillhähnchen ordern oder im Restaurant Weineck den Köchen in der offenen Küche beim Zubereiten von Matjes-Stulle oder Steak au Four zuschauen. Ein Warnemünder Sturmsack – ein gefüllter Windbeutel mit Eis, Himbeermark und Sahne – ist zum Abschluss jedenfalls Pflicht.

Tipps für ein perfektes Wochenende in Warnemünde HINKOMMEN

Mit dem Auto von Berlin über die A24 und A19 in gut 2,5 Stunden. Ähnlich schnell ist die direkte IC-Verbindung ab Berlin Gesundbrunnen. UNTERKOMMEN

Strandhotel Hübner

Im Vorgängerbau nächtigten schon Theodor Fontane und Albert Einstein. Elegant und mit Meerblick an der Strandpromenade. 18119 Rostock, Seestraße 12, hotel-huebner.de Dock Inn Hostel

Preisfreundliche originelle Unterkunft in umgebauten Seecontainern neben der Warnow-Werft mit Sauna auf Augenhöhe der Kapitäne. Zum Zollamt 4, 18119 Rostock,Tel.: (0381) 67 07 00, dock-inn.de INFOS

Weitere Informationen und Tipps finden Sie auf der Seite rostock.de/tourismuszentrale

Zweiter Tag – Luft schnappen und Schiffe gucken

8 Uhr: Frischer Fisch am Alten Strom

Kurz nach Sonnenaufgang bringen die letzten Warnemünder (Freizeit-)Fischer am Wochenende an der Ostseite des Alten Stroms zwischen Bahnhofsbrücke und Segel-Club ihren Fang an Land. Wer eine echte Kutterscholle kaufen will, der muss deshalb früh aufstehen. Schnell sind die Fische weg!

Für Frühaufsteher: Auf der Mittelmole am Alten Strom gibt es fangfrischen Fisch. © TMV/Paulus

9 Uhr: Rührei bei Ringelnatz

„…aus meiner tiefsten Seele zieht, mit Nasenflügelbeben, ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben“ fabulierte Hans Gustav Bötticher alias Joachim Ringelnatz in seinem Gedicht Morgenwonne. Nachlesen kann man es neben Fotos in Schwarzweiß an einer Wand im Café Ringelnatz.

Als das Etablissement noch Meyer hieß, soll Ringelnatz höchstselbst hier 1914/1915 regelmäßig gesessen und sein Seemannsgarn gesponnen haben, erzählt man sich. Deshalb serviert Pächter Norbert Ripka nicht nur das Frühstück „Morgenwonne“, sondern auch die Variante „Muschelkalk“. Den Kosenamen hatte Ringelnatz seiner Frau gegeben.

Genießen in Warnemünde Caféhaus Röntgen

Täglich 9 bis 17.30 Uhr. 18119 Warnemünde, Seestraße 5, kaffeehausroentgen.com Twee Linden

Täglich ab 11 Uhr geöffnet. 18119 Warnemünde, Am Strom 85, tweelinden.de Restaurant Weineck

Täglich 11.30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr. 18119 Warnemünde, Seestraße 19, im Hotel Neptun, hotel-neptun.de Hoppen un Molt

Täglich außer Montag 10 bis 19 Uhr, im Winter bis 18 Uhr. 18119 Warnemünde, Alexandrinenstraße 49, hoppen-molt.de

11 Uhr: Robbenbaden

Wie finden Seehunde, Seelöwen und Seebären auch im trüben Wasser die besten Happen? Das erkunden Biologen der Uni Rostock in einem geräumigen Freiwassergehege im Yachthafen im Ortsteil Hohe Düne.

Im Yachthafen zu bestaunen: Im Freiwassergehege erfoscht das Marine Science Center Seehunde, Seelöwen und Seebären. © MSC Marine Science Center

Vom Deck des Schiffs, das zum Marine Science Center gehört, können wir Luca, Marco, Rüdiger und den anderen Robben bei der Arbeit zusehen. Wer mutig ist und sich frühzeitig anmeldet, der schnappt sich einen Neoprenanzug und geht sogar mit ihnen baden.

Warnemünde erleben Leuchtturm

Besichtigungen bis Anfang Oktober täglich von 10 bis 18.30 Uhr. 18111 Warnemünde, Am Leuchtturm, warnemuende-leuchtturm.de Hafenrundfahrten

Abfahrten täglich ab 10 Uhr etwa stündlich. 18119 Warnemünde, Am Strom, Liegeplatz 11 und 14, warnow-personenschifffahrt.de Marine Science Center

Geöffnet in der Saison von April bis Oktober, täglich 10 bis 15 Uhr, November Donnerstag bis Sonntag. 18119 Rostock, Am Yachthafen 3A, Hohe Düne, marine-science-center.de Heimatmuseum

Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, April bis Oktober auch montags. 18119 Warnemünde, Alexandrinenstraße 31, heimatmuseum-warnemuende.de

14 Uhr: Kurz mal zu Min Herzing

Hedwig Anke hat sechs Jahrzehnte lang ihren Fisch mit liebenswertem Klönschnack an die Kundschaft gebracht und alle ausschließlich mit „Min Herzing“ angequatscht.

Hat alle mit „Min Herzig“ angequatscht: Fischverkäuferin Hedwig Anke ist heute in Bronze vor dem Heimatmuseum verewigt. © imago/Stefan Zeitz/imago/Stefan Zeitz

Heute sitzt das Warnemünder Original in Bronze gegossen vor dem Heimatmuseum. Drinnen gibt es Puppenstuben-Atmo in den möblierten Räumen eines Fischerhauses, einen Leinenrettungswagen mit Hosenboje aus der Frühzeit der Seenotrettung und eine traditionelle Brautkrone zu sehen.

Lohnt sich besonders zur Hanse-Sail: Schiffe gucken am Rostocker Hafen. © TZRW/Danny Gohlke

15 Uhr: Große Pötte und Yachtenträume

Natürlich will man anschließend auch selbst aufs Wasser. Gleich am Alten Strom startet die Warnowstar zur Hafenrundfahrt. Vorbei geht es an der neuen Marine Hohe Düne zu riesigen Windradblättern, Marinekorvetten, dem alten Feuerlöschboot und den starken Hafenkränen von Liebherr, die hier zusammengeschweißt werden.

Auf dem Rückweg grüßt die Verkehrszentrale Warnemünde Traffic und die Dänemarkfähre mit ihrem drehbaren Segel nimmt Kurs auf Gedser.

16.30 Uhr: Hopfen und Malz besorgen

Noch ein Farewell-Bier gefällig? Bei „Hoppen un Molt“ wird seit 2015 nah am Wasser gebraut. Ob Pale Ale, Weizen oder Irish Stout – Sylvie Joeck und Henry Gidom füllen alle Sorten von Hand ab und bringen norddeutschen Spirit in die Buddel. Ob zum Verkosten oder als Souvenir für die Lieben zu Hause – der eigene Laden der Craftbrauer hat alles vorrätig. Mit dem Einkauf geht der maritime Kurzurlaub auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse dann glatt in die Verlängerung.

Transparenzhinweis: Diese Reise wurde unterstützt von Rostock Marketing.