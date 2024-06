Bildhauerkurse am Stettiner Haff Ein Ort für schöpferische Freiheit

Bildhauer leben einsam. „Uns will niemand als Nachbarn“, sagt Thorsten Bisby-Saludas, „wir sind einfach zu laut mit unserem täglichen Gekloppe. Ich kann’s ja verstehen. Da will man bestimmt manchmal die Bude anzünden und die Feuerwehr erst später rufen.“ Der 58-jährige Künstler in Jeans, T-Shirt und Hosenträgern blickt von der Kaffeemaschine seiner Atelierküche auf und zwinkert seinem Besuch zu. Kleiner Scherz. Aber es sei schon eine gute Idee, sich als Bildhauer seine Bleibe ein bisschen abseits zu suchen.