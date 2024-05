Halb Niedergang, halb Aufbruch Maarten van Heemskerck zeichnet Rom

Mit der Renaissance wurde Rom zum Sehnsuchtsort der Künstler, die die Antike in ihren materiellen Zeugnissen studieren wollten. Maarten van Heemskerck, 1498 geboren und in Haarlem zum Maler ausgebildet, ging 1532 nach Rom, wo Päpste, Kardinäle und Persönlichkeiten um die schönsten Antiken wetteiferten, die aus dem Untergrund der Stadt geborgen wurden. Heemskerck – benannt nach seinem Geburtsort – geriet jedoch in eine Umbruchszeit um das Jahr 1534, als der Papstthron von den Medici auf die Farnese überging.

Der Sacco di Roma, die Plünderung der Ewigen Stadt durch kaiserliche Söldner, lag erst wenige Jahre zurück, und politisch überschatteten die Konflikte zwischen Papst und Kaiser die gut vier Jahre, die Heemskerck in Rom verbrachte. In dieser Zeit aber hielt er zeichnend fest, was immer er sah; zum einen die Skulpturen im Freien oder in den Gärten der Paläste, zum anderen aber die Stadt mit ihren antiken Ruinen und gegenwärtigen Baustellen.

Das umfangsreichste Konvolut befindet sich in Berlin

Maarten van Heemskercks Zeichnungen haben das Bild geprägt, das sich nachfolgende Generationen vom Rom des 16. Jahrhunderts gemacht haben. Im Berliner Kupferstichkabinett wird seit dem späten 19. Jahrhundert das bei weitem umfangreichste Konvolut an Zeichnungen des Niederländers bewahrt. Überliefert wurden sie in zwei Alben, deren eines jetzt erstmals vollständig zur Ansicht gelangt. Denn zum 450. Todestag des Künstlers richtet das Kupferstichkabinett die Ausstellung „Faszination Rom. Maarten van Heemskerck zeichnet die Stadt“ am Kulturforum aus.

Heemskerck war Maler, und bereits in Rom und dann nach seiner Rückkehr schuf er Gemälde in unterschiedlichen Gattungen, darunter ganz eigene Schöpfungen mythologischer Szenen, in denen er seine Kenntnis antiker Architektur fruchtbar machte. Auch eine Anzahl dieser in ihrer Eigenständigkeit beindruckenden Gemälde sind in der Ausstellung zu sehen, ferner Abgüsse antiker Skulpturen, die Heemskerck in Rom als Vorlage dienten.

„Faszination Rom. Maarten van Heemskerck zeichnet die Stadt“ ist eine Ausstellung des Kupferstichkabinetts der Staatlichen Museen Berlin in Kooperation mit der Bibliotheca Hertziana in Rom und noch bis 4. August in der Ausstellungshalle des Kulturforums zu sehen. Der Katalog (Hirmer Verlag) kostet 49,90 €.

Eines der beiden Alben, in die seine Zeichnungen eingeklebt sind, musste jetzt aufgelöst werden, um die Blätter konservatorisch sichern zu können. Von diesen 66 Papieren, beidseitig mit Zeichnungen versehen, sind 51 in ingeniöser Weise zwischen Glasscheiben eingespannt, sodass sie vollständig betrachtet werden können. Das zweite Album mit 21 eingeklebten Blättern wird als Ganzes gezeigt, mit wöchentlich einer weiteren aufgeschlagenen Seite.

In Heemskercks Kunst hineinsehen

Man muss sich in die meist mit der Feder und dann in Rötel ausgeführten Zeichnungen in all ihrem Detailreichtum erst hineinsehen. Heemskerck war einer der ersten, die die damalige Brachlandschaft des Forum Romanum aufsuchten, dazu Kolosseum und Kaiserthermen; oder seither verschwundene Ruinen wie die des „Septizodiums“, dessen mehrgeschossiger Aufbau den Zeichner faszinierte.

Maarten van Heemskerck, Kompositkapitell und Kolosseum, um 1532–1536 © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett/Dietmar Katz

Von Norden kommend, erspähte der Reisende zunächst den vatikanischen Hügel. Heemskerck zeigt das bescheidene Äußere des Papstpalasts, zu dem eine im Freien liegende Treppe hinaufführt. Vom Petersdom ist wenig zu sehen; vielmehr, es sind Teile der im Abbruch befindlichen alten Kirche und erst wenige Pfeiler und Bögen des künftigen, noch kaum erkennbaren Petersdoms. Die Bautätigkeit war damals weitgehend zum Erliegen kommen, zumal der Bauplan umstritten war.

Bedeutendstes Ereignis zu Heemskercks römischem Aufenthalt war der Einzug des gegen die Türken siegreichen Kaisers Karls V. 1536. Von den Festdekorationen, an deren Entwurf der Niederländer beteiligt war, ist nichts überliefert. Bald darauf verließ er die Stadt und kehrte nach Haarlem zurück. Aus seinem Motivvorrat bediente er sich jahrzehntelang für seine religiösen wie mythologischen Gemälde. Weithin verbreiteten sich die römischen Ansichten in der Druckgrafik.

Neben die gesehene trat die konstruierte Antike, so in der Folge der seit 1572 im Kupferstich weit verbreiteten, von Hemskerck vorgezeichneten „Acht Weltwunder“, die für mindestens zwei Jahrhunderte maßgeblich blieb. Heemskerck hatte als erster Künstler sieben antike Weltwunder nach literarischen Quellen gezeichnet und als achtes das römische Kolosseum nach eigener Anschauung hinzugefügt.

Aber alles nahm seinen Ausgang im unermüdlichen Zeichnen. Mit seinem Skizzenbuch zog Maarten van Heemskerck durch ein Rom, das halb Niedergang und halb Aufbruch war, samt einer aus allen Ritzen sprießenden Vegetation. Sie hat Heemskerck stets eingezeichnet, wie ein Memento der Vergänglichkeit alles Irdischen. Doch gerade das Vergängliche ist in Heemskercks Zeichnungen zu Dauerhaftigkeit geronnen und steht in dieser großartigen Ausstellung erstmals ganz vor Augen.