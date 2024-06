Visite im Luxus-Seebad Als Otto Normalverbraucherin in Heiligendamm

Ich fahre für ein Wochenende ins Grand Hotel in Heiligendamm. Ich fühle mich, als machte ich einen Ausflug ins Schlaraffenland, an einen Ort, der paradiesisch und nur einigen wenigen Glückseligen vorbehalten ist. Die Zäune und Polizeiabsperrungen, die 2007 den G8-Gipfel von den Demonstrierenden getrennt hat, habe ich verdrängt. Gut aber erinnere ich mich an die Bilder im Fernsehen, auf denen drei Farben eine unwirklich perfekte Liaison einzugehen schienen: die schneeweiße klassizistische Architektur direkt an der blau glitzernden Ostsee vor dunkelgrünen Kiefern und sattgrünem Rasen.

Seitdem ist Heiligendamm für mich ein urdeutscher Sehnsuchts- und Konfliktort, ähnlich wie Bayreuth, Oberammergau und Neuschwanstein. Ich frage mich: Ist dieser Ort wirklich schön? Lässt sich hier ein entspanntes Wochenende verbringen? Mag man sich das als Otto Normalverbraucherin einfach mal leisten? Passe ich hier hin?

Mit Bus und Bahn anzureisen statt mit dem eigenen Auto, ist für die Gepflogenheiten in diesem Hotel schon mal eher unpassend. Nach langer Busfahrt durch Rostocker Vororte und trübe Straßendörfer ziehe ich mein Rollköfferchen durch das Tor im hüfthohen Zaun, der das Areal vollständig umgibt. Zu Fuß ist niemand hier unterwegs, alle lassen ihre Limousinen unter dem Vordach ausrollen und das Gepäck von den Wagenmeistern aus dem Kofferraum holen.

Weiße Pracht am Meer: Im Grand Hotel verkehrt heute wieder ein erlesenes Publikum. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Ich laufe einfach so in die Lobby. Dort plätschert ein Springbrunnen neben einem üppigen Blumenbouquet in mannshoher Vase, an den Wänden hängen Gemälde der Familie von Friedrich Franz I. Der Herzog von Mecklenburg-Schwerin hat Heiligendamm 1793 als erstes deutsches Seebad gegründet, nachdem seine Hofmediziner geklagt hatten, dass es in Deutschland – anders als im modernen England – noch keinen Badeort gebe.

Die Jagdgesellschaften des Herzogs wurden dann in die Ostsee gescheucht, hatten aber Angst, von Monstern in die Tiefe gezogen zu werden. Also ließ der Herzog ein Badehaus bauen, in das Meerwasser gepumpt und in Wannen gelassen wurde. Knapp 100 Jahre lang wird dann weitergebaut, ein weißer Prachtbau entsteht nach dem anderen rund ums Geviert der zentralen „Festwiese: Haus Mecklenburg, Kurhaus, Haus Grand Hotel, Orangerie und zuletzt die Burg Hohenzollern.

Dazu eine lange Reihe von feinen Logierhäusern entlang der Promenade, auch „Perlenkette“ genannt. Die 200 Meter in die Ostsee ragende und – im Unterschied zur Hotelanlage – öffentliche und bei Anglern sehr beliebte Seebrücke entsteht erst mit Nachwendegeldern.

Mischung aus Luxus-Landhaus und Empire-Stil

1875 ruft Kaiser Wilhelm I. am Meeressaum stehend angeblich mit weit ausholender Armbewegung: „Dieses ist meine weiße Stadt, gebaut für die Ewigkeit, das schönste Seebad der Welt.“ Schon damals ist Heiligendamm eine Legende.

Nach freundlichem Empfang an der Rezeption beziehe ich mein Zimmer. Dazu marschiere ich zum Severin Palais, dem einzigen Neubau des Hotels. Auf den Fluren hängen Stiche mit indischen Motiven. Das Zimmer ist groß, aber nicht riesig. Den Meerblick habe ich hier nicht, aber wenn ich mich aus dem Fenster beuge, erhasche ich ein Eckchen vom tiefblauen Pool.

Hier gibt es nichts zu sehen: Ob hinter diesem Vorhang wohl die Ostsee lauert? © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Der Stil der Zimmereinrichtung ließe sich als Mischung aus Luxus-Landhaus, Kolonial- und Empire-Stil beschreiben. Er geht aufs Konto von Anna Maria Jagdfeld, der Gattin des Investors Anno August Jagdfeld, der 1996 für 7,5 Millionen Euro von der Treuhand den Zuschlag für das damals ruinöse Ensemble mit seinen 26 Gebäuden erhielt. So, wie er auch schon das Berliner Adlon zu altem Glanz zurückgeführt hat, will er aus Heiligendamm wieder eines der exklusivsten Resorthotels Europas machen.

Drei Jahre lang saniert Jagdfelds „Entwicklungs-Companie Heiligendamm“ (ECH), dann steigt die Kempinski-Kette ein, 2003 wird der Betrieb mit 197 Zimmern und 200 Mitarbeitenden eröffnet. Angela Merkels G8-Gipfel beschert dem Hotel internationale Bekanntheit, aber profitabel wird der Betrieb mit 44 Prozent Auslastung trotzdem nicht. 2009 steigt Kempinski wieder aus, 2012 meldet das Grand Hotel Insolvenz an.

Quadratmeterpreise bis 35.000 Euro

2013 verkauft Jagdfeld an den Hannoveraner Steuerberater Paul Morzynski, der das Hotel seitdem weiterführt. Die Interieurs von Frau Jagdfeld jedoch wurden nicht angetastet, die Jagdfelds bewohnen immer noch eine der Villen auf dem Gelände und „entwickeln“ die „Perlenkette“ entlang der Promenade zu teuren Ferienresidenzen, mit Quadratmeterpreisen zwischen 15.000 und 35.000 Euro.

Geld gehabt: Zimmer mit Seeblick kosten hier schnell mal 800 Euro und mehr. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Neben meinem Bett warten mit dem Wappen des Hauses – es ist das Wappen des Hauses Mecklenburg – bestickte Badeschlappen, gleich zwei flauschige Bademäntel liegen bereit. In der Schublade des Nachttischchens befindet sich eine Schachtel Kleenex neben dem Neuen Testament, die Minibar unter dem Tresor ist mit Alkohol und Haribo-Tüten gut bestückt.

Vom Adelstreff zum „Heilbad der Werktätigen“

Ich gehe mich umsehen. Auf der Restaurantterrasse sitzen Gäste beim zweiten Frühstück. Ich sehe Poloshirts, Leinenhosen und Sektgläser, viele Armbanduhren an Herrenhandgelenken und Fendi-Taschen in Damenarmbeugen, ich sehe Schmuck und aufwendige Make-ups, aber auch Casual-Ungeschminktes, lässig Scandinavian-Stylishes, sogar Birkenstocks und Crogs an Kinderfüßen. Auf der Festwiese spielen Kinder zwischen zwei Toren Fußball, das Servicepersonal bringt erwärmte Gläschen für Baby-Eltern.

Bis zum Zweiten Weltkrieg hat hier nie anderes stattgefunden als Wellness, Tanz und Kulinarik in erlesenem Kreise: Erst kommt die Hofprominenz von Friedrich Franz I., Ende des 19. Jahrhunderts ist es dann der Hochadel aus ganz Europa. Die hier versammelte illustre Badegesellschaft will nicht nur Rheumatismus, Gicht und Ausschläge loswerden, sondern rauschende Bälle geben und sich im nahen Bad Doberaner Kasino, auf der dortigen Pferderennbahn und bei Ballonflügen über der Steilküste verlustieren.

In erster Reihe: Heiligendamms Villen am Meer. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Ende des 19. Jahrhunderts setzt ein Niedergang ein, den der Schweizer Bankier Oskar von Rosenberg unterbricht, der von 1923 bis 1938 viele Millionen in das Ostseebad investiert. Ein Liebhaberprojekt, von dem auch Hitler, Göring und Goebbels profitieren, bis sie den spendablen jüdischen Inhaber schließlich doch enteignen. Rosenberg nimmt sich vor Kummer das Leben, Heiligendamm fällt an die Kriegsmarine. Nach dem Krieg ziehen die russischen Besatzer ein, dann Flüchtlinge aus Pommern.

1947 wird das Hotel-Ensemble Volkseigentum und zum „Heilbad der Werktätigen“ erklärt. Zwischendecken werden in die Prachtbauten eingezogen, die Bettenzahl auf 700 erhöht, hinter dem Heiligendammer Kerngelände entsteht eine kleine Stadt mit allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, die ausschließlich die Angestellten des Sanatoriums bewohnen.

Die Studierenden der neu eingerichteten Fachschule für angewandte Kunst feiern auf dem immer stärker verfallenden Gelände Partys mit den Krankenschwestern des Sanatoriums. Faustan, das Ost-Äquivalent zu Valium, wird fröhlich konsumiert. Das erzählt Joachim Skerl, der als Leiter der damaligen Hochschule diesen Usus zu unterbinden hatte. Der 80-Jährige ist auf dem Weg zu seinem historischen Vortrag, den er jeden Samstag im Kurhaus über die Geschichte von Heiligendamm hält, gestützt von Diaprojektor, Wandersandalen und Hosenträgern.

Sterneküche in der Bento-Box

Ich schaue im „Friedrich Franz“ vorbei. Hier wird gerade eingedeckt. Restaurantleiter und Sommelier Norman Rex legt zwischen handbemalten Seidentapeten, schweren Vorhängen und glitzernden Kronleuchtern sorgfältig die Silberbesteck-Reihen aus. Zehn Tische stehen im Gourmet-Restaurant des Hotels, in dem seit 16 Jahren der mit einem Michelin-Stern dekorierte Ronny Siewert kocht.

Hier stimmt jeder Winkel, auch beim Besteck: Restaurant Friedrich Franz. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Seine Gäste, so erzählt Siewert, kämen meist extra wegen des kulinarischen Erlebnisses ins Hotel und reservierten den Tisch oft noch vor dem Zimmer. Manche blieben sogar eine Woche und kämen jeden Abend zu ihm, dann improvisiere er gern auch abseits der Karte. Auf der steht die „gepresste Stelzen-Terrine vom Mecklenburger Reh mit in Sanddorn geschmorter Aubergine“ neben dem „Kabeljau mit Fenchelbrandade, Ingwergurke, Dillblütencreme, Brunnenkresse-Öl und Amalfi-Zitronen-Safran-Fumet“.

Aber auf Wunsch, so Siewert, gäbe es auch Vegetarisches und Veganes, das würde in letzter Zeit immer häufiger nachgefragt. Siewert hat nichts Arrogantes an sich. Auch wenn sein Restaurant von außen erstmal formal wirkt, legt er Wert auf „lockeren Service“, er möchte, dass der Besuch in seinem Restaurant entspannt.

Am Boden gebliebener Sternekoch: Ronny Siewert vom Friedrich Franz. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Ich darf seine Sterneküche „to go“ probieren: eine japanische Bento-Box, die mit kleinen Köstlichkeiten gefüllt zum Strand mitgenommen werden kann. Mit meiner Hotelkarte öffne ich das Tor hinaus zur Strandpromenade. Hinter mir fällt es mit leisem Schnappen wieder zu.

Vor dem Zaun wuselt der Normalbetrieb des Ostseetourismus: Promenade, Seebrücke und Strand sind außerhalb des abgezäunten Hotelareals und überall öffentlich zugänglich. Manche stehen am Hotelzaun, lesen die Infotafel und betrachten auf Abstand das schneeweiße Gebäudeensemble. Eine Frau aus Hamm in Westfalen sinniert: „Ist sicher eine ganz andere Welt da drin. Aber die Reichen wollen natürlich nicht gestört werden.“

Viel Kaviar überall

Tagesbesucher aus Wismar erinnern sich an DDR-Zeiten: „Damals war hier alles grau. Das sieht jetzt schon besser aus.“ Dann steigen sie auf ihre E-Bikes und radeln weiter, nach Nienhagen, wo Softeis, Bockwurst und mit Würzfleisch gefüllte Crèpes warten.

Ich hingegen setze mich in die zum Hotel gehörenden Strandbar – in die sich trotzdem keine Öffentlichkeit zu verirren scheint, obwohl sie für jedermann zugänglich ist – und hebe den Deckel meines Gourmet-Picknicks. In der Box finde ich Gänseleber auf Mini-Brioche, Rinder-Tatar und Pumpernickel-Canapées mit Aal und Anislachs. Und viel Kaviar überall.

Diesseits des Hotelzauns Bento-Box, außerhalb Fischbrötchen. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Ich brauche Bewegung und radele mit dem gar nicht so exquisiten E-Leihrad des Hotels immer am Meer entlang die sieben Kilometer bis zum Gespensterwald. Direkt im Anschluss an die „Perlenkette“ bietet sich entlang der Promenade ein buntes Strandleben-Wimmelbild.

Tagestouristen, vor allem wohl aus Rostock, kommen mit ihren Autos nach Heiligendamm gefahren, um bleichhäutig auf Handtüchern zu liegen, einen Surfkurs zu machen, im „Schwanen Café“ direkt an der Zufahrtsstraße Sanddorn-Sahnetorte oder am Imbiss „Strandpunkt“ mittelmäßige Fischbrötchen zu verköstigen.

Schön ist’s! Der Strand von Heiligendamm © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Im Wasser dümpelt eine Badeinsel aus Plastik, die Jagdfelds Firma der Gemeinde Bad Doberan geschenkt hat, um dem Vorwurf zu begegnen, man erzeuge viel zu viel Exklusivität. Und kurz vor Börgerende steht ein alter DDR-Wachturm in den Dünen. Dann kommt der Gespensterwald, der so heißt, weil hier, an der Steilküste zwischen Heiligendamm und Nienhagen, die Kliffkante jedes Jahr um 25 Zentimeter wegbricht.

Steak Frites zum Sonnenuntergang

So werden Buchen, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, starker Sonneneinstrahlung, windverblasenem Boden ohne Humusschicht und Salzluft ausgesetzt. Ihre Rinde weist Sonnenbrand auf, das Salz bleicht die Stämme außerdem. Das ist bei bestimmten Lichtstimmungen sehr speziell anzusehen, aber gespenstisch ist es auf den ausgetretenen Wegen zwischen Dutzenden Hobby-Fotografen nicht unbedingt.

Die von Salz und Sonne gebleichten Buchen im Gespensterwald Nienhagen. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Zurück in Heiligendamm gibt es zum Sonnenuntergang auf der Terrasse der hoteleigenen Nelson Bar mit Steak Frites, Vitello tonnato und Clubsandwich einwandfreie Bar-Food-Klassiker. Irgendwann intoniert im holzvertäfelten, aber patinafreien Innenraum ein Mann mit Gitarre gut abgehangene Pop-Klassiker.

Und während der tätowierte Barkeeper mit gebotener Barschulen-Autorität Drinks mixt, kommt ein zweiter Guitarrero hinzu: „Country Roads“, „Lady In Red“. Am nächsten Tag erfahre ich, dass das der Hannoveraner Hotelbesitzer höchstpersönlich war.

Eine Autorität hinterm Tresen: Barkeeper in der Nelson Bar © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Der nächste Tag beginnt aktiv. Um halb acht bin ich die Erste im Pool. Feiner Nebel liegt auf dem Wasser, der Blick ahnt das Meer, die Hortensien blühen. Thermoskannen mit Kaffee, frisches Obst und Mini-Croissants stehen bereit, „FAZ“ und „Welt“ warten auf Leser:innen. Die ersten Mitbadenden treffen ein. Obwohl: Baden tun die nicht. Sie kommen mit Profi-Schwimmbrillen und trainieren kraulend ihre Fitness. Grüßen tut niemand. Mitarbeitende legen Polster auf die Sonnenliegen. Sie weichen jedem Blickkontakt aus, als hätten sie Anweisung, sich so unsichtbar wie möglich zu machen.

Auch beim Frühstück auf der Terrasse des Kurhaus-Restaurants schauen alle Gäste durcheinander hindurch. Schweigend sammeln sie Brötchen, Maracujas und Krabbensalat am wirklich reichhaltigen Buffet ein. Eggs Benedict von der Zusatzkarte bestellen sie sich dann aber auch alle noch. Das sehr junge Personal nimmt Getränkewünsche entgegen. Da es an Hotelfachschulen in der Türkei, in Vietnam und im Iran angeworben wird – die Personalnot der Gastronomie trifft auch ein Grand Hotel –, ist es mit der Verständigung nicht immer einfach.

Vom Spa zur Steilküste

Dann kommt „Heiligendamm’s Finest“. Darauf freue ich mich schon lange, denn bei diesem „Signature Treatment“ kommen laut Website regional gewonnene Inhaltsstoffe wie Waldkiefer, Thymian, Lindenblüten und vor allem die Wilde Möhre „als echter Shooting-Star“ zum Einsatz.

Mein Masseur hat von all diesen Ingredienzien allerdings noch nie gehört. Ich bekomme Eukalyptus-Öl unter die Nase und Macadamia-Öl auf die Haut. Dann versucht er, meinen Körper 90 Minuten lang sinnvoll zu bearbeiten. Er macht das gut, aber 30 Minuten hätten auch gereicht.

Als ich, ölig wie ein Salat in Vinaigrette, Richtung Dusche huschen will, reisen draußen gerade die Gäste einer großen Hochzeitsfeier an. Wagenmeister Günter Seifert hat alle Hände voll zu tun. „40 Abreisen und 100 Ankünfte heute, also richtig Ballett“, meint der ehemalige Taxifahrer und Türsteher, der so etwas wie das authentischste Gesicht des Grand Hotel ist. Er wuchtet Gepäckstücke aus Kofferräumen und fährt Wagen zum Parkplatz.

„Natürlich“, verrät er auf Nachfrage, „gibt es hier Spezialisten, die ihren Porsche lieber hier vor dem Haupthaus stehen haben wollen.“ Ich sehe mich um. Nicht wenige dieser Gäste hier scheinen ihren Wunsch durchzusetzen. Plötzlich dröhnt die Luft. Auf der Wiese im Rücken der Hotelanlage landet ein schwarzer Hubschrauber mit Ferrari-Signet.

Der Meister der Wagen heißt Günter Seifert und ist ein Original. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

40 Abreisen und 100 Ankünfte heute, also richtig Ballett. Günter Seifert, Wagenmeister im Grand Hotel

Ich verlasse die eingezäunte Hotelwelt noch einmal und fahre mit dem Rad zum Bahnhof, wo seit 1886 der „Molli“ hält, die dampfbetriebene Schmalspur-Bäderbahn zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn. Fahrkartenverkäufer Hanno ist klagsam: „Kaputtgemacht“ habe der Jagdfeld mit seinem Hotelprojekt den Ort.

Er habe Fleischer, Bäcker, Konsum und die Fischbuden auf der Wiese, die jetzt Hubschrauberlandeplatz sei, „in den Ruin getrieben“ und „die Bewohner weghaben wollen“. Alles, damit die Hotelgäste ihre exklusive Ruhe hätten.

Massive Präsenz: Manche im Ort empfinden das Luxushotel als Bedrängnis. © Hannes Jung für den Tagesspiegel

Weiter geht es durchs Hinterland, am Steinstrand Wittenbeck komme ich wieder ans Meer. Auch hier steht eine weiße Stadt: Hymer neben Hymer, Grillschwaden neben Grillschwaden, Adilette neben Adilette, gute drei Kilometer westlich von Heiligendamm. Ein Clash der Kulturen.

Der Rückweg führt mich durch einen bezaubernden Küstenwald und vorbei am Deck Beach Club, einem geradezu karibisch anmutenden Ort in Alleinlage mitten im Wald an der Steilküste. Hier lässt sich bei dezenter House Music, Fish and Chips, Burgern und Longdrinks, die in der Sonne funkeln, sehr gut sein und entspannen.

Von der Lage her noch privilegierter ist allerdings das Alexandrinen Cottage, das leer, abgeblättert und denkmalgeschützt unter hohen Kiefern am westlichsten die Vorhut des Hotelgeländes bildet. Ein zauberhafter und noch ganz im glamourösen Gestern verhafteter Ort.

Im Hotelfoyer entdecke ich dann den Leuchtkasten, mit dem Jagdfelds Entwicklungs-Companie auch hierfür Käufer sucht. 40 Millionen Euro werden aufgerufen.

