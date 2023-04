Umfrage Mehrheit der Deutschen will Politikern lange Nachtsitzungen verbieten

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland will den Politikerinnen und Politikern nächtliche Marathonsitzungen am liebsten ganz verbieten. Eine solche Haltung äußerten 48 Prozent der Befragten in einer am Sonntag vorgelegten Forsa-Erhebung im Auftrag des „Stern“. Sie teilten die Befürchtung, dass die Qualität politischer Beschlüsse unter solchen Bedingungen leide. 46 Prozent der Bürger waren nicht dieser Meinung.

Anlass der Befragung war die letzte Sitzung des Koalitionsausschusses, die sich insgesamt 30 Stunden lang hinzog - inklusive einer komplett durchverhandelten Nacht.

Auffällig in der Umfrage war, dass zumindest eine Mehrheit der SPD-Wähler offenbar auch einem übermüdeten Kanzler noch vernünftige Entscheidungen zutraut: 57 Prozent von ihnen waren gegen ein Nachtsitzungsverbot.

Bei den Anhängern der Grünen dagegen sah man die Sache sehr viel kritischer: 52 Prozent von ihnen würden die Politikerinnen und Politiker gern ins Bett schicken, damit sie nicht schlaflos Entscheidungen fürs Land treffen.

Die Ampel-Parteien hatten sich zu Beginn ihrer Koalition eigentlich vorgenommen, auf Nachtsitzungen zu verzichten. Dieser Vorsatz ließ sich anhand der Zahl und Komplexität der Konfliktthemen zuletzt aber nicht mehr halten. (AFP)

Zur Startseite