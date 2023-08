Unfall in Indien Einstürzender Baukran tötet 19 Menschen

Im Westen Indiens ist ein Baukran umgestürzt und hat 19 Menschen in den Tod gerissen. Der Unfall geschah am Dienstag an einer Baustelle rund 70 Kilometer nordöstlich von Mumbai entfernt in der Region Thane im Bundesstaat Maharashtra, wie die Polizei mitteilte.

Der Kran sei unter anderem dafür genutzt worden, Träger zu heben. An der Unfallstelle sollte eine Autobahnüberführung entstehen. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um fünf Ingenieure und 14 Bauarbeiter. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, wie örtliche Medien berichteten. (dpa)