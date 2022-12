Tagesspiegel Plus Fahrt ins Glück : Radeln im Winter – was es braucht und was es mit einem macht

Radeln setzt Glückshormone frei, sagen Forscher. Im Winter erst recht. Mit der richtigen Ausrüstung. Spikes vielleicht, Schutz für Hände, Ohren und vor Feuchtigkeit allemal. Ein Überblick.