Mehr als nur Kochen Das sind die aktuellen Trends bei Küchen

Das Arbeiten am Küchentisch wurde im pandemiebedingten Homeoffice für viele Menschen zur Realität, Rückenschmerzen inklusive. Warum also nicht gleich den Arbeitsplatz in die Küche integrieren? Auf der der internationalen Küchenmesse Eurocucina in Mailand stellte das Unternehmen TM Italia mit der Küche „Avignon“ von Nicola Gallizia eine raumgreifende Lösung vor. Für Berliner Schlauchküchen taugt sie nicht, aber großzügige Lofts strukturiert sie sowohl funktional als auch ästhetisch.

