Versandhandel geht stark zurück Umsatz im Einzelhandel 2022 preisbereinigt leicht gesunken

Der Umsatz des Einzelhandels in Deutschland ist im vergangenen Jahr preisbereinigt leicht gesunken. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ging am Freitag in einer ersten Schätzung von einem realen Umsatzrückgang von 0,3 Prozent aus. Wegen der hohen Inflation entspricht dies nicht preisbereinigt einem Umsatzplus von 8,2 Prozent.

Besonders stark ging der Umsatz den Angaben zufolge im Versand- und Internethandel zurück, im Vergleich zu 2021 preisbereinigt um 8,1 Prozent. Allerdings hatte die Branche in der Corona-Krise enormes Wachstum verzeichnet.

Es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Zahlen für den Monat Dezember noch fehlten und geschätzt wurden. Neue Monatsdaten lieferte das statistische Bundesamt am Freitag zunächst für November.

Im Vergleich zum Vormonat nahmen die Einzelhandelsumsätze demnach um 1,1 Prozent zu. Verantwortlich dafür war vor allem der Handel mit Nicht-Lebensmitteln. Der Lebensmitteleinzelhandel setzte hingegen 1,3 Prozent weniger um. (AFP)

