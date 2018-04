In der Altstadt von Münster ist am Samstag ein Deutscher mit seinem Kleintransporter in eine Gruppe von Gästen vor einem beliebten Traditionsgasthaus gefahren. Es gebe drei Tote - darunter auch der Täter, der sich selbst gerichtet habe, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Abend in der westfälischen Studentenstadt. Der Mann sei ein deutscher Staatsbürger. "Es spricht nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt. Es wird aber nach allen Seiten ermittelt", sagte der CDU-Politiker.

Einem Medienbericht zufolge handelt es sich bei dem Täter um den 48-jährigen Jens R.. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass der Mann am 1. Mai 1969 im sauerländischen Olsberg geboren worden sei, aber schon lange in Münster gelebt habe. Er habe in einer Wohnung in der Nähe des Tatorts gewohnt.

20 Menschen verletzt, sechs davon schwer

Nach Angaben der Polizei wurden 20 Menschen verletzt, sechs davon schwer. Sicherheitskreisen zufolge ist der mutmaßliche Täter psychisch krank. Darauf deute vieles hin, hieß es in den Kreisen. Zuvor war ein Attentat nicht ausgeschlossen worden. Eine Polizeisprecherin erklärte, es werde nicht nach weiteren Verdächtigen gesucht. Die Gefahr sei gebannt.

Der Vorfall ereignete sich mitten in der Altstadt an der Gaststätte Kiepenkerl. Sie ist benannt nach einer Symbolfigur Münsters, der vor dem Gebäude ein Denkmal gewidmet ist. Auf einem Bild war zu sehen, wie der Kleinlaster durch die Tische der Außengastronomie auf dem kleinen Platz fuhr und an dem Lokal zum Stehen kam.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, sie sei zutiefst erschüttert. "Es wird jetzt alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan. Allen Einsatzkräften vor Ort gilt mein Dank." Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach von einem "schrecklichen Vorfall". Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Der Kleinbus war Polizeiangaben zufolge am Nachmittag in eine Gruppe von Menschen gefahren, die vor dem auch bei Touristen sehr beliebten Restaurant "Großer Kiepenkerl" an Tischen saßen. Mehrere hundert Polizisten und alle verfügbaren Sanitäter seien im Einsatz, erklärte die Polizei.

Polizei riegelt das Stadtzentrum ab

Die Polizeipräsenz war bereits vor dem Zwischenfall hoch, da ursprünglich eine Kurden-Demonstration für den Samstag angemeldet war. Am ersten wirklich warmen Frühlingstag waren sehr viele Menschen aus der gesamten Region in der Altstadt von Münster unterwegs. Später riegelte die Polizei das Stadtzentrum ab. Sie richtete ein Hinweistelefon unter der Nummer 08003040303 ein, bei dem Zeugen sich melden können.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sprach von einem traurigen und schrecklichen Tag. Seine Gedanken und Gebete seien bei den Angehörigen der Toten und Schwerverletzten in Münster, erklärte er. Er danke den Rettungskräften und der Polizei für ihren Einsatz. Die Polizei unternehme alles zur Aufklärung der schrecklichen Tat. Bundesjustizministerin Katarina Barley dankte den Rettungskräften vor Ort. "Müssen alles tun, um die Hintergründe der Tat aufzuklären", twitterte sie.

Der Vorfall in Münster ereignete sich exakt ein Jahr nach den Lastwagen-Anschlag in der Innenstadt von Stockholm, bei dem fünf Menschen getötet wurden. Beim Anschlag mit einem Lastwagen auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche kamen am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen ums Leben. (Reuters)