In der Nacht zu Mittwoch haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die Wohnung eines Tunesiers im Kölner Stadtteil Chorweiler durchsucht und sind dabei auf möglicherweise giftige Substanzen gestoßen. Um auszuschließen, dass von diesen Stoffen eine Gefährdung ausgeht, wurden sie von Spezialisten vor Ort untersucht. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt.

Spezialkräfte nahmen in der Nacht einen 29 Jahre alten Mann und seine Ehefrau fest. Ob sich die beiden mittlerweile geäußert haben, wollte die Polizei am Morgen zunächst nicht mitteilen. Die gemeinsamen Kinder der beiden wurden nach Polizeiangaben in die Obhut der Stadt Köln gegeben.

Auch am Mittwochmorgen war die Polizei noch mit der Untersuchung der Wohnung beschäftigt. Die „unbekannten Substanzen“ in der Wohnung stehen im Zentrum der Ermittlungen, aber auch die Frage nach deren Zweck. Ein terroristischer Hintergrund kann nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht ausgeschlossen werden. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. (dpa, AFP)