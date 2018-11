Der Zirkus-Schimpanse Robby soll seinen Lebensabend nicht mit Artgenossen, sondern unter Menschen im Zirkus verbringen. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Donnerstag entschieden. Der Besitzer des bundesweit wohl letzten Menschenaffen in einem Zirkus muss damit das seit über 40 Jahren bei ihm lebende Menschenaffen-Männchen nicht an eine entsprechende, auf die Resozialisierung von Schimpansen spezialisierte Einrichtung abgeben. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.

In dem Verfahren ging es um die Frage, ob der in Gefangenschaft aufgewachsene, etwa 43-jährige Affe bei seinem Besitzer, dem Zirkuschef, leben darf. Der Landkreis Celle ordnete 2015 an, das Tier in einer Spezialeinrichtung unterzubringen. Dagegen wehrt sich der Besitzer. In der Vorinstanz war er unterlegen; die Richter hatten allerdings auch entschieden, das Robby bis zum rechtskräftigen Abschluss des Falls vorläufig weiter beim Zirkuschef bleiben dürfe0. Der Affe wurde nach Gerichtsangaben in einem deutschen Zoo geboren, früh von Artgenossen getrennt und lebt spätestens seit seinem fünften Lebensjahr im Zirkus des Klägers.

In dem ersten Verfahren vor dem Lüneburger Verwaltungsgericht billigten die Richter das Vorgehen des Landkreises als rechtmäßig. Sie verwiesen darauf, dass ein Sachverständiger dem allein lebenden Schimpansen eine schwerwiegende Verhaltensstörung attestierte. Er sei in guter körperlicher Verfassung, ihm fehle allerdings der Kontakt zu Artgenossen. Daher sei die Unterbringung in einer Einrichtung zur Resozialisierung von Affen gerechtfertigt.

Mehr zum Thema Tierisch menschlich Schimpansen bevorzugen Kooperation

Das OVG verhandelt seit Januar die von dem Zirkuschef angestrebte Berufung. In der mündlichen Verhandlung am Donnerstag sollte ein Sachverständiger noch einmal das Gutachten erläutern, das er dem Gerichts bereits schriftlich vorlegte. (dpa, AFP)