„Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder“ Element of Crime beglücken Spandau mit perfektem Mix

Kurz vor Konzertbeginn beginnt sich der Himmel über der Zitadelle bedenklich taubengrau zu verfärben, was unwillkürlich ins Grübeln bringt. Haben Element of Crime in ihrer mehrere Schiffshallen füllenden Songbibliothek eigentlich auch irgendwas über Extremwetterphänomene? Ach ja, selbstverständlich. „Gewitter“ vom 2018er Album „Schafe, Monster und Mäuse“ zum Beispiel („Und bitter schmeckt der Rauch / Ein Gewitter kommt auf“).