„Wir schneiden euch die Köpfe ab“ Grüne in Berlin-Tegel erhalten Morddrohung

Brandanschläge, verunstaltete Plakate, Hassnachrichten und nun eine Morddrohung. Politiker:innen und Büros von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin-Reinickendorf wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Zielscheibe verschiedener Angriffe. Vergangene Woche wurde vor der Kreisgeschäftsstelle in Tegel ein Schreiben hinterlassen, in dem es wörtlich heißt: „Wir schneiden euch die Köpfe ab“.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden