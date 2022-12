40 Terabyte Daten entwendet Continental will kein Lösegeld zahlen

Die Aufarbeitung des Cyberangriffs auf Continental wird laut Unternehmen noch „mehrere Wochen“ dauern. Das hat der Dax-Konzern am Montag in einem Beitrag auf seiner Website mitgeteilt. Es ist das erste Mal seit Bekanntwerden der Attacke im Sommer, dass der Konzern in einer öffentlichen Mitteilung über den Stand der Ermittlungen informiert.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden