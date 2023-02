7000 Euro Prämie pro Kind Wie Japan Großstädter aufs Land locken will

Stadtflucht soll sich, wenn es nach Ministerpräsident Fumio Kishida geht, in Japan künftig richtig lohnen. Im Kampf gegen den Bevölkerungsschwund auf dem Land erhöht die Regierung die Starthilfe für alle, die aus der Hauptstadt Tokio und ihren Vororten in strukturschwache Regionen ziehen. Neben einer Grundförderung gibt es statt 300.000 Yen wie bislang in Zukunft eine Million Yen (7000 Euro) pro Kind.

