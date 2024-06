800.000 Menschen mehr Wo Deutschland wächst – und wo es schrumpft

Deutschland wächst: Bis zum Jahr 2045 dürften etwa 85,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik leben – ein Plus von rund 800.000 Menschen im Vergleich zu 2023. Das prognostiziert das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in seiner an diesem Mittwoch veröffentlichten zehnten Bevölkerungsprognose.