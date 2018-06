Der wegen des Dieselskandals unter Druck stehende Audi-Chef Rupert Stadler ist am Montagvormittag vorübergehend festgenommen worden. „Der Beschuldigte wurde der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat“, teilte die Staatsanwaltschaft München II mit. Als Grund nannte die Behörde Verdunkelungsgefahr. „Darüber hinaus können wir uns vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen inhaltlich nicht äußern. Für Stadler gelte weiterhin die Unschuldsvermutung.

Im Skandal um manipulierte Diesel-Fahrzeuge des VW-Konzerns war zuletzt auch Stadler in den Fokus der Ermittler gerückt. Die Münchner Staatsanwaltschaft leitete Anfang Juni ein Ermittlungsverfahren gegen Stadler sowie ein weiteres Mitglied des Vorstands der VW-Tochter ein. Sie legt ihnen „Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung zur Last“. Die beiden hätten Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung in Europa in den Verkehr gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Staatsanwaltschaft wirft Stadler einem Insider zufolge vor, dieser hätte von Ende 2015 an dafür sorgen müssen, dass in Europa nicht länger Fahrzeuge mit manipulierten Abgassystemen verkauft wurden. Kritiker halten Stadler seit längerem eine schleppende Aufarbeitung des Skandals vor. Wegen des Vorwurfs, er hätte den Verkauf manipulierter Fahrzeuge stoppen müssen, stand Stadler bisher nicht im Fadenkreuz. Stadler ist seit elf Jahren Audi-Chef. (dpa, Reuters, AFP)