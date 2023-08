Aktienmärkte in China Hilfen der Regierung drohen zu verpuffen

Am Ende des Handelstages ist die Begeisterung nur flüchtig gewesen: Nachdem die chinesische Regierung neue Maßnahmen zur Stützung der krisengeschüttelten Kapitalmärkte ankündigt hatte, reagierten die Investoren am Montag zunächst mit Erleichterung, die sich in deutlichen Kursgewinnen an den Börsen in Shanghai und Shenzen ausdrückte. Doch die gute Stimmung verflog schnell, ein großer Teil der Gewinne ging kurz darauf wieder verloren.