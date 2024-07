Aufwind für den Standort Deutschland? Pharmakonzerne investieren wieder Milliarden

Immer mehr internationale Pharmaunternehmen expandieren am Standort Deutschland. Der französische Pharmakonzern Sanofi plant den Bau einer neuen Produktion im Frankfurter Stadtteil Höchst und könnte dafür zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Euro investieren. Das erfuhr das Handelsblatt aus dem Umfeld der Bundesregierung. Außerdem haben zuletzt auch der US-Konzern Eli Lilly und das japanische Unternehmen Daiichi-Sankyo große Pläne verkündet.

Eli Lilly baut gerade für 2,3 Milliarden Euro ein Werk in Alzey bei Mainz, wo das Unternehmen unter anderem seine stark gefragten Abnehmmittel produzieren will. Die Amerikaner erhoffen sich dort vor allem einen guten Zugang zu Talenten und qualifiziertem Material. In der Rhein-Main-Region gibt es ein Biotech-Cluster, dort sitzen etwa Boehringer Ingelheim, Biontech und Novo Nordisk.

Daiichi-Sankyo wiederum investiert im oberbayerischen Pfaffenhofen eine Milliarde Euro in eine Produktionsstätte, in der neue Krebsmittel produziert werden sollen, wie etwa das Krebsmedikament Enhertu, das der Konzern gemeinsam mit Astra Zeneca vertreibt. Man wolle damit in die „erste Liga der Biotech-Unternehmen“ im deutschsprachigen Raum aufsteigen, hieß es.

Pharmastrategie des Bundes überzeugt Unternehmen

Seit das Bundeskabinett im Dezember 2023 eine Pharmastrategie beschlossen hat, blickt die Branche zuversichtlicher auf den Standort. Zuvor hatten die Unternehmen die Politik teils scharf kritisiert und Nachbesserungen gefordert.

Deutschland sei immer ein Kraftzentrum der Pharmaindustrie gewesen, Anfang 2023 seien aber „eher innovationsfeindliche Signale“ gesendet worden, sagte Kevin Peters, Deutschlandchef des Pharmakonzerns MSD, Anfang des Jahres dem Handelsblatt.

Die Pharmastrategie habe „die Wahrnehmung, wie die Industrie innerhalb der deutschen Wirtschaft positioniert ist, auch in unserer Konzernzentrale in den USA sehr verändert“, sagte Peters. Die Deutschlandchefin des US-Konzerns Pfizer, Sabine Gilliam, sieht ebenfalls „viele Stärken“ des Standorts Deutschland.

Nun will die Bundesregierung unter anderem die Rahmenbedingungen für die Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten verbessern, bürokratische Hürden abbauen und Patientendaten besser für die Forschung nutzbar machen.

Derzeit arbeitet die Ampelregierung auch am Medizinforschungsgesetz, das für die Pharmastrategie eine große Rolle spielt. Darin vorgesehen ist etwa, eine zentrale Bundesethikkommission zu schaffen, und die Möglichkeit vertraulicher Erstattungspreise.

Wenn ein Pharmaunternehmen ein neues, patentgeschütztes Medikament in Deutschland auf den Markt bringt, verhandelt es den Preis dafür mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Bisher sind die ausgehandelten Preise öffentlich. Mit dem neuen Gesetz soll es die Möglichkeit geben, diese auf Wunsch des Herstellers geheim zu halten. Während sich einige Unternehmen für diese Regelung aussprechen, sehen andere in der Branche sie auch kritisch.

Deutschland als „zentraler Standort“

Für viele Pharmaunternehmen, die hier schon große Produktionsstätten haben, ist Deutschland von jeher ein wichtiger Standort. Der Dax-Konzern Merck etwa hat zwischen 2015 und 2020 eine Milliarde Euro am Stammsitz in Darmstadt investiert. Von 2020 bis 2025 sind Investitionen in Höhe von weiteren 1,5 Milliarden Euro angesetzt.

Für Roche ist Deutschland ein „zentraler Standort“. Durchschnittlich investierte das Schweizer Unternehmen hierzulande im vergangenen Jahrzehnt mehr als eine halbe Milliarde Euro im Jahr.

Das Gesetz straft Innovationen ab und gefährdet die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer enorm forschungs- und wertschöpfungsintensiven Industrie. Roche über das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz

Dennoch hat die Industrie weitere Forderungen: Sorgen bereitet vielen Unternehmen das sogenannte GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das 2022 in Kraft getreten ist und Einsparungen bei den Krankenkassen bewirken soll. Dieses beinhaltete etwa höhere Herstellerrabatte für das Jahr 2023, einen Abschlag, wenn ein neues Medikament in Kombination mit einem bereits zugelassenen Mittel eingesetzt wird oder Verschärfungen im Preisbildungssystem.

Der Schweizer Konzern Novartis spricht von einer „Weichenstellung in die falsche Richtung“. „Sollte keine zeitnahe Korrektur erfolgen, befürchten wir, dass in Deutschland sowohl Investitionen reduziert als auch weniger Innovationen ankommen werden“, heißt es vom Unternehmen.

Eli Lilly mahnt, die Regelungen des Gesetzes zu „korrigieren“. Starre Preisdeckel und nachträgliche Abschläge auf bereits verhandelte Preise würden Innovationen behindern.

Roche hat gegen Bestandteile des Gesetzes im vergangenen Jahr sogar Verfassungsbeschwerde eingelegt – mittlerweile gibt es Klagen von vier Herstellern. „Das Gesetz straft Innovationen ab und gefährdet die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer enorm forschungs- und wertschöpfungsintensiven Industrie“, erklärte das Unternehmen.

