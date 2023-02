Aus Sicherheitsgründen USA wollen Investitionen in Techfirmen aus China wohl verbieten

Die US-Regierung plant laut drei mit der Angelegenheit vertraute Personen, Investitionen in einige chinesische Technologieunternehmen aus Sicherheitsgründen zu verbieten und andere stärker zu überwachen.

Das Verbot gelte für einige Finanzströme im Zusammenhang mit der Chipproduktion, sagten zwei der Quellen. Dazu zähle unter anderem der Export von amerikanischen Chips für künstliche Intelligenz (KI), von Maschinen für die Chipherstellung und von Supercomputern.

Die Regierung Biden werde der Industrie die Möglichkeit geben, sich zu den vorgeschlagenen Regeln zu äußern, bevor die Anordnung in Kraft trete, so eine Quelle. Der Plan soll in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Aus einem Bericht der Georgetown University vom Anfang des Monats geht hervor, dass US-Unternehmen, darunter die Chiphersteller Intel Corp and Qualcomm Inc, zwischen 2015 und 2021 fast ein Fünftel ihrer Ausgaben in chinesische KI-Unternehmen getätigt haben - Transaktionen im Wert von 40,2 Milliarden Dollar.

Ein nationaler Sicherheitsberater wies 2021 auf das Problem hin, dass US-Gelder, die in chinesische Technologie gesteckt werden, die nationalen Sicherheit schaden und die Exportkontrollen untergraben könnten.

„Keine Beschränkung oder Unterdrückung kann das Tempo von Chinas wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung aufhalten“, sagte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington in einer Erklärung.

„Die ungerechtfertigten Beschränkungen der US-Politiker für den normalen Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und den USA führen nur dazu, dass Entwicklungsmöglichkeiten verpasst werden.“ Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. (Reuters)

