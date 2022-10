Ausfall der stationären Versorgung droht Krankenhäuser schlecht für einen Blackout gerüstet

Kein Gas aus Russland, weniger Kohlestrom als erhofft: Deutschlands Stromversorgung steht in diesem Winter vor großen Herausforderungen. Damit steigt die Sorge vor einem großflächigen Blackout, insbesondere in Kliniken. Ein Stromausfall hätte hier fatale Folgen. Menschen sind an Beatmungsgeräte angeschlossen, Blutkonserven werden gekühlt, Operationen sind ohne Strom nicht denkbar, ebenso wenig wie der Betrieb der Intensivstationen. Fallen die Systeme aus, sind Menschenleben gefährdet.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden