Ausstieg aus dem Atomausstieg Belgien verlängert Laufzeit von zwei Kernkraftwerken

Belgien plant den Ausstieg aus dem Atomausstieg. Die Laufzeiten der beiden Atommeiler Tihange 3 und Doel 4 sollen bis 2035 verlängert werden, verkündete der belgischen Premierminister Alexander De Croo in Brüssel eine Einigung mit dem Betreiberunternehmen Engie. Geplant war, die AKW 2025 vom Netz zu nehmen, doch die Energiekrise in Folge des Krieges in der Ukraine hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Die Kraftwerke sollen nun die Versorgungssicherheit in den kommenden zehn Jahren gewährleisten. In Belgien wird rund die Hälfte des Strombedarfes von Atommeilern gedeckt.

