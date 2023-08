Bedarf an Arbeitskräften Ältere werden mehr denn je gebraucht

Durch den aktuell hohen Arbeitskräftebedarf und die demografische Entwicklung rücken die Beschäftigungspotenziale bei den Älteren stärker ins Blickfeld. Betriebe haben es immer schwerer, Personal zu rekrutieren. Die zurzeit kriselnde Wirtschaft bremst den Arbeitskräftebedarf allenfalls leicht. Durch den Umbau zu einer auf Digitalisierung und Dekarbonisierung setzende Wirtschaft sowie die demografische Entwicklung wird das auch in Zukunft nicht einfacher.

Seit geraumer Zeit verlassen mehr ältere Beschäftigte den Arbeitsmarkt als jüngere nachrücken. Für das laufende Jahr ist damit zu rechnen, dass sich hierdurch das Arbeitskräfteangebot rechnerisch um 400.000 Personen verringert. Die steigende Erwerbsbeteiligung der Frauen und der Älteren sowie die Zuwanderung gleichen dies zwar derzeit noch mehr als aus, aber das wird nicht so bleiben.

Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer lohnt sich

Der negative demografische Effekt wird in der nahen Zukunft ansteigen, weil die Babyboomer ins Rentenalter kommen. Das führt schon rein quantitativ zu einem beträchtlichen Ersatzbedarf. Dieser wiegt aber auch in qualitativer Hinsicht schwer, da die Gruppe der heute älteren Beschäftigten über einen relativ hohen Bildungsstand verfügt. Ein Beispiel: In 2019 verfügten 4,5 Millionen der 55- bis 59-Jährigen über einen Ausbildungsabschluss. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen gäbe es insgesamt gar nicht so viele Personen, um quantitativ für Ersatz zu sorgen.

Gelänge es, die gut ausgebildeten Babyboomer länger in Beschäftigung zu halten, würde sich die Fach- und Arbeitskräftelücke verringern. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Hoffnung darauf durchaus berechtigt ist. Beispielsweise verdreifachte sich bei der Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen die Quote der Erwerbstätigkeit von 20 Prozent in 1991 auf über 60 Prozent in 2020.

Dieser Erfolg beruht in allererster Linie auf der Weiterbeschäftigung Älterer. Der Zugang der Älteren zur Beschäftigung ist dagegen weiterhin schwierig. Dies zeigt sich vor allem in der hohen Langzeitarbeitslosigkeit in der Gruppe der Älteren. Ein wichtiger Faktor bei der Erhöhung der Erwerbsquote war, dass es einen ganz erheblichen Anstieg bei den weiblichen Beschäftigten in dieser Altersgruppe gab. Ein Grund war, dass das Renteneintrittsalter an das der Männer angeglichen wurde. Hinzu kam, dass sich bei Frauen ein anderes Lebens- und Erwerbsmodell durchgesetzt hat.

Die Zahl der älteren Erwerbstätigen weiter zu erhöhen, ist kein Selbstläufer. Es setzt eine gute Grundqualifikation und die Möglichkeit, die Befähigung und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen voraus. Auch gesundheitliche Prävention ist für ein langes Erwerbsleben unabdingbar und sollte, wie Bildung, am besten so früh wie möglich beginnen.

Daneben gilt es auch, die Attraktivität der Beschäftigung zu erhöhen. Je mehr es gelingt, Kompetenzen und Fähigkeiten der Älteren zu adressieren, alters- und alternsgerechte Arbeit zu organisieren sowie flexibel auf die Wünsche der Beschäftigten einzugehen, desto größer ist die Chance, Ältere am Arbeitsmarkt zu halten oder dafür zurückzugewinnen.

Rente mit 63 ist kontraproduktiv

Ein Fixpunkt für Erwerbsentscheidungen im Alter ist und bleibt das Rentenzugangsalter. Die stufenweise Einführung der Rente mit 67 zeigt, dass es möglich sein kann, Erwerbstätigkeit im Alter sogar zu steigern. Als kontraproduktiv erwies sich dagegen die Rente mit 63, denn dadurch erhielten Babyboomer die Möglichkeit, ohne Abschläge vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.

Diese Option wird auch von Personen genutzt, die eigentlich noch fit sind und weiterhin aktiv am Erwerbsleben teilhaben könnten. Dies verschärft die Mangelsituation am Arbeitsmarkt.

In der nahen Zukunft muss entschieden werden, wie es mit dem Rentenzugangsalter weitergehen sollte. 2031 endet die Anpassungsfrist der Rente mit 67. Aufgrund der wachsenden Lebenserwartung läge es nahe, mit einer behutsamen Anhebung fortzufahren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Ansteigen der Lebenserwartung durch Covid-19 unterbrochen wurde. Auch wenn zu erwarten ist, dass die Lebenserwartung künftig wieder steigen wird, gilt es doch diese Entwicklung zu beobachten und zu berücksichtigen. Das gilt umso mehr für die Entwicklung der Zahl der gesunden Jahre in einem Leben.

So problematisch die Rente mit 63 für den Fachkräftemangel ist: in der damals auch intendierten Funktion einer Anerkennung einer langen Erwerbslaufbahn steckt ein nachvollziehbarer Gedanke. Es lohnt sich darüber nachzudenken, wie eine Alternative oder Ergänzung zu einem festen Rentenzugangsalter gestaltet werden kann. Eine noch stärkere Orientierung des Rentensystems an Beitragsjahren, die allerdings über den 45 Jahren der Rente mit 63 liegen sollten, könnte ein Modell sein, mit dessen Hilfe Belastungen gerade mit Blick auf verschiedene Erwerbsverläufe und Berufsgruppen besser ausgeglichen werden könnten.