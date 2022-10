Blackrock-Chef im Interview Wie sollte man sein Geld in dieser Krise anlegen, Herr Fink?

Herr Fink, wie sehen Sie den Zustand der Weltwirtschaft?

Wir befinden uns in unsicheren Zeiten, und in Europa gibt es wahrscheinlich mehr Unsicherheit als in den Vereinigten Staaten. China scheint sich in der schlechtesten wirtschaftlichen Lage der vergangenen 20 Jahre zu befinden. Wir stehen vor geopolitischen Risiken, die wir seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden