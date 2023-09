Blockbuster-Deal steht bevor Birkenstock steht für Börsengang in den Startlöchern

Birkenstock will Finanzkreisen zufolge in dieser Woche seinen Börsengang offiziell bekannt geben, bei dem die Firma mit acht bis zehn Milliarden Dollar oder mehr bewertet werden könnte. Seit dem Porsche-IPO im vergangenen Jahr haben weltweit nur wenige Deals Anleger so elektrisiert wie dieser. Ausnahme: der in Kürze stattfindende Börsengang des britischen Chipdesigners Arm.