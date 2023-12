Krieg in Nahost Börse Tel Aviv sieht keine Hinweise auf verdächtigen Aktienhandel vor Hamas-Angriffen

Ein Bericht von zwei US-Forschern über verdächtige Handelsbewegungen an den Börsen vor dem verheerenden Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sorgt für Kontroversen. In ihrer 66-seitigen Analyse schreiben die Professoren Robert Jackson von der New York University und Joshua Mitts von der Columbia University: „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Händler, die über die bevorstehenden Angriffe informiert waren, von diesen tragischen Ereignissen profitierten.“