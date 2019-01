In einer Online-Abstimmung der Verbraucherzentrale Hamburg wurden die Chipsletten von Lorenz Snack-World zur "Mogelpackung des Jahres 2018" gewählt. Mehr als Hälfte der knapp 40.000 abgegeben Stimmen gingen an Snack-Artikel. "Noch nie war das Votum der Verbraucher so klar wie bei dieser Wahl der Mogelpackung des Jahres", sagte Armin Valet von der Verbraucherzentrale.

Im vergangenen Jahr hatte der Lebensmittelproduzent die Füllmenge von 170 auf 100 Gramm reduziert, die Größe der Verpackungen sei laut Verbraucherzentrale jedoch kaum kleiner geworden. Stattdessen wurde die Packung mit einem Servier-Tray und einer Frischhaltefolie ausgestattet. Einige Händler hätten den Preis zwischenzeitlich etwas gesenkt, doch der Verbraucher zahle am Ende immer noch fast 50 Prozent mehr als zuvor.

Die Abstimmung sei nun ein "Denkzettel, den Hersteller Lorenz völlig zu Recht bekommen hat", sagte Valet. Der versteckte Preisanstieg sei besonders dreist umgesetzt und nicht der erste dieser Art. Auch andere Marken hätten in den vergangenen Jahren ihre Preise durch geringere Füllmengen versteckt erhöht.

Insgesamt hatte die Verbraucherzentrale bei ihrer Abstimmung fünf verschiedene Produkte zur Wahl gestellt. Platz zwei belegte die von Lidl angebotene Truthahnsalami Light 1A von Dulano mit 17,6 Prozent der Stimmen. Auf dem dritten Platz landete der Mini Babybel mit rund einem Zehntel der Stimmen. (Tsp)