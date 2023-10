Daten sichern einfach gemacht Die handliche Alternative zur Cloud

Das Gerät ist so klein wie ein Handteller. Und es erlaubt, die eigene Arbeit ununterbrochen an (fast) jedem Rechner fortzusetzen. Denn es ist nicht nur ein Speicher in Miniatur, sondern mit einer Software versehen, die das Teil fast zu einem Server macht. BeeDrive“ heißt es, kostet 140 Euro und hat eine Kapazität von einem Terabyte. Wer doppelt so viel Speicher will, zahlt knapp 100 Euro mehr. Entwickelt hat ihn der Server- und NAS-Hersteller „Synology“.