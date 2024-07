Dumm wie Code? Wie viel Intelligenz wirklich in KI steckt

Es passierte, als zwei der renommiertesten Wissenschaftler für Künstliche Intelligenz (KI) zusammen die Fußball-Europameisterschaft guckten: „Meine Katze hat ihn gebissen“, erzählt der Leiter des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme, Bernhard Schölkopf, am nächsten Tag auf einem Podium über seinen Kollegen Yann LeCun. Das ganze Auditorium lacht. Kann das Zufall sein? Oder war es Rache?

Unter den angehenden Wissenschaftlern in Tübingen kennt jede und jeder den Turing-Preisträger und Chefwissenschaftler für KI beim Facebook-Konzern Meta und sie wissen, dass er seit Monaten in Interviews immer und immer wieder betont: Bisher sei Künstliche Intelligenz „nicht einmal so intelligent wie eine Hauskatze“.

Bernhard Schölkopf ist Gründungsdirektor des ersten ELLIS-Instituts Europäisches Laboratorium für Lernen und Intelligente Systeme auf dem Cyber Valley Campus in Tübingen, das auf dem Gebiet Künstliche Intelligenz forscht. © imago/Arnulf Hettrich

Im Hype um KI ist LeCun damit einer der wichtigsten Antagonisten zu OpenAI-Chef Sam Altman und Tesla-Chef Elon Musk, die einen baldigen Durchbruch zu einer Künstlichen Intelligenz auf menschlichem Niveau postulieren.

Eine sogenannte Artificial General Intelligence (AGI) sei in relativ naher Zukunft erreichbar, sagte Altman etwa beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang des Jahres. Yann LeCun hält immer wieder dagegen, dass das mit den bisherigen Ansätzen grundsätzlich nicht möglich sei.

Seit Jahrzehnten streiten Experten für maschinelles Lernen über die Frage, ob und wie menschliches Denken in Maschinen nachgebaut werden kann. Doch der Ton ist schärfer geworden.

Ist das noch Wissenschaft – oder doch schon Marketing?

Denn inzwischen ist es nicht mehr nur die Wissenschaft, die die Entwicklung menschenähnlicher Intelligenz in Maschinen maßgeblich vorantreibt. Zahlreiche Unternehmen haben die Forschung daran zu ihrem Geschäftsmodell gemacht. Seit OpenAI seinen bekannten Chatbot ChatGPT veröffentlicht hat, stellt sich bei Aussagen zu einer Künstlichen allgemeinen Intelligenz die Frage: Ist das noch Wissenschaft oder schon Marketing?

Manche, wie die US-Forscherin und Präsidentin der Signal-Foundation, Meredith Whittaker, sagen, Künstliche Intelligenz selbst sei zum Marketingbegriff geworden. Gerade den Unternehmen gehe es gar nicht darum, menschliche Intelligenz zu replizieren, sondern vielmehr, ihre Tätigkeiten von Software ausführen zu lassen.

Yann LeCun ist Turing-Preisträger und Chefwissenschaftler für KI beim Facebook-Konzern Meta. © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Für viele Geschäftsanwendungen scheint völlig egal, ob die Maschine wirklich denkt oder nur den Anschein macht. Die entscheidende Frage ist dann nicht mehr, ob Maschinen denken können. Sondern ob sie in der Lage sind, Aufgaben auszuführen, für die Menschen denken müssten. Und das ist in vielen Bereichen bereits gelungen, wie der Turing-Test zeigt.

Seit den 50er-Jahren galt der Turing-Test als maßgeblich für die Frage, ob das maschinelle Denkvermögen das menschliche Denkvermögen erreicht hat. Der Test gilt als bestanden, wenn ein Mensch bei einem Frage-Antwort-Spiel unter gewissen Bedingungen nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem anderen Menschen oder mit einer Maschine spricht.

ChatGPT und ähnliche KI-Systeme bestehen den Test regelmäßig. Trotzdem denken sie nicht wie ein Mensch und scheitern zuweilen an simplen Aufgaben wie dem sogenannten Schubfach- oder Taubenschlagprinzip: Auf die Frage „Wenn Sie fünf Tauben auf drei Taubenschläge verteilen, wird es dann immer zwei Taubenschläge geben, in denen zwei Tauben sitzen?“, sagt ChatGPT: „Die kurze Antwort ist ‚ja‘.“

Zudem fabrizieren die Modelle immer wieder völlig falsche Aussagen, die in der Szene „Halluzinationen“ genannt werden. Ein oft erzähltes Beispiel stammt von Googles Gemini. Auf die Frage, wie sich der Belag auf einer Pizza befestigen lässt, schlug Gemini vor: mit Kleber.

Wie Sprachmodelle heute funktionieren – und warum sie mit Intelligenz nichts zu tun haben

Um zu verstehen, wie es zu solchen Aussagen kommen kann, hilft ein Blick auf die Funktionsweise von Sprachmodellen. Anders als etwa die klassische Google-Suche basieren große Sprachmodelle nicht auf einem Index mit Abermillionen von Websites, die sie zitieren könnten. Stattdessen werden Sprachmodelle auf Basis riesiger Mengen von Text trainiert.

Dabei lernen sie gewissermaßen, welche Wörter immer zusammen auftreten, in welcher Reihenfolge und in welchem Kontext sie stehen. Auf dieser Basis berechnen sie dann anhand der statistischen Wahrscheinlichkeit Wort für Wort die Antwort. Ob diese richtig ist, hängt im Wesentlichen davon ab, ob und wie häufig die korrekte Antwort in den Trainingsdaten vorkommt.

Mit dem menschlichen Denken hat dieser Prozess im Grunde nichts zu tun. Aber muss er das überhaupt, wenn sich damit viele menschliche Aufgaben trotzdem erledigen lassen? Unternehmer wie Altman und Musk hängen der Idee an, dass es nur eine Frage von Rechenpower, den richtigen Daten und Finetuning ist, um Sprachmodelle mit menschenähnlichen Fähigkeiten zu bauen.

Um die Fehler Stück für Stück zu eliminieren, beschäftigt etwa der ChatGPT-Entwickler auch zahlreiche Menschen in Niedriglohnländern damit, Trainingsdaten zu prüfen. Finanzkräftige Investoren werden mit dem Versprechen gelockt, dass eine AGI in greifbarer Nähe sei.

So sagte Brad Lightcap, der bei OpenAI das operative Geschäft verantwortet, in einem Interview mit der „Financial Times“, bereits die nächste Generation des firmeneigenen GPT-Modells (GPT5) werde große Probleme wie das eigenständige Denken lösen.

Wir haben in unseren Laboren fähige Modelle, die sind aber nicht so weit voraus. Mira Murati, Technologiechefin von OpenAI, in einem Interview mit dem Magazin „Fortune“

Der Chef des OpenAI-Wettbewerbers Anthropic, Dario Amodei, und Tesla-Chef Elon Musk legten sich öffentlich auf die Prognose fest, dass eine KI auf „menschlichem Niveau“ schon 2025 oder 2026 entwickelt werden könne. Musk behauptet sogar, dass KI dann „schlauer als der schlaueste Mensch“ sein werde.

Wissenschaftler sehen Fortschritte bei menschlicher KI deutlich skeptischer

Spitzenforscher sind deutlich skeptischer als die Unternehmer. Das zeigt eine Umfrage der Universitäten Berkley, Oxford und Bonn unter 1712 Teilnehmern, die im Januar 2024 veröffentlich wurde. Demnach sehen die Topwissenschaftler im Bereich KI nur eine zehnprozentige Chance, dass es bis 2027 Maschinen geben wird, die ohne Hilfe jede denkbare Aufgabe besser erledigen als Menschen. Selbst bis 2047 bezifferten sie diese Wahrscheinlichkeit nur auf 50 Prozent.

Die OpenAI-Technologiechefin Mira Murati hat öffentlich zugegeben, dass der Konzern noch weit von der Entwicklung einer AGI entfernt ist. © imago/UPI Photo/JOHN ANGELILLO

Doch die Versprechen der medial präsenten US-Unternehmer haben höhere Erwartungen geweckt. So wurde bereits vor den Präsentationen der jüngsten Sprachmodelle von OpenAI und dem Facebook-Konzern Meta spekuliert, dass diese schon in der Lage sein könnten, „zu denken und zu planen“. Am Ende jedoch stellten sich die Modelle zur Enttäuschung vieler Beobachter als nur marginal besser als ihre Vorgänger dar.

Selbst Mira Murati, Technologiechefin von OpenAI, hat in einem Interview mit dem Magazin „Fortune“ jüngst eingeräumt: „Wir haben in unseren Laboren fähige Modelle, die sind aber nicht so weit voraus.“

Was wir aus einer wissenschaftlichen Sicht wissen, ist, dass wir noch immer ziemlich dumme Algorithmen nutzen. Bernhard Schölkopf, KI-Wissenschaftler aus Tübingen

Damit bestätigt sich, was die Wissenschaft bereits prognostiziert hat: Je größer die Modelle werden, desto stärker nimmt der Nutzen zusätzlicher und besserer Daten ab. Diesen Zusammenhang legt sogar ein Forschungspapier nahe, das OpenAI 2020 selbst veröffentlicht hat, als das Unternehmen seine Forschung noch publizierte und weniger kommerziell getrieben war.

Der Tübinger KI-Wissenschaftler Bernhard Schölkopf widersprach der öffentlichen Wahrnehmung, dass die KI-Entwicklung exponentiell verlaufen könnte. „Kein Modell in der Natur wächst dauerhaft exponentiell“, sagte Schölkopf.

Er erwartet vielmehr eine schwanenhals-förmige Kurve, bei der auf eine Phase der steilen Entwicklung eine Phase der Abflachung folgt. An welchem Punkt dieser Kurve sich die Entwicklung gerade befinde, sei allerdings unklar: „Was wir aus einer wissenschaftlichen Sicht wissen, ist, dass wir noch immer ziemlich dumme Algorithmen nutzen.“

Drei Ansätze für den Weg zu menschlicher KI

Forscher wie LeCun und Bernhard Schölkopf halten völlig neue Ansätze für notwendig, um Maschinen mit Intelligenz auf menschlichem Niveau zu entwickeln. Dazu arbeiten verschieden Gruppen von Wissenschaftlern an unterschiedlichen Ideen.

1. Der Embodied-Kognition-Ansatz

Ein Ansatz, den KI-Entwickler weltweit verfolgen, ist die physische Repräsentation des Körpers. Die Vertreter der Theorie des „gesamten Organismus“, in der Wissenschaft „embodied Kognition“ genannt, gehen davon aus, dass Intelligenz nicht nur im Gehirn, sondern durch Interaktionen mit der physischen Welt entsteht.

Bei der Verknüpfung von KI und Robotik soll eine robustere und vielseitigere Intelligenz entstehen. Grund dafür ist, dass Roboter multimodale Daten wie visuelle, auditive und taktile Informationen aufnehmen und verarbeiten können.

Diesen Ansatz verfolgen die Robotikfirmen Hanson Robotics, FigureAI, und auch die Unternehmensberatung McKinsey schreibt in einem Blogpost: „Wir brauchen vielleicht völlig neue Ansätze und Roboter, um AGI zu erreichen.“ Um die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Menschen zu entwickeln, müssten Roboter die physische Welt genauso erleben wie wir.

2. Der konnektivistische Ansatz

Die zweite große Strömung, der KI-Entwickler weltweit anhängen, ist die der Nachbildung eines gesamten Gehirns. Dabei versuchen KI-Forscher und Neurowissenschaftler, die Gehirnstruktur des Menschen nachzubauen. Das ist mit neuronalen Netzen, die die Grundlage für heutige große Sprachmodelle bilden, zwar in Ansätzen gelungen.

Doch die Forscher wollen einen Schritt weiter gehen und viele verschiedene neuronale Einheiten miteinander verbinden. Dafür wollen sie Schaltkreise im Hirn nachbilden und auch die Architektur des Gehirns nachbauen.

An der Universität Tübingen erforscht Bernhard Schölkopf mit seinen Forschungsgruppen unter anderem die Plastizität von Netzwerken. Sie ermöglicht, dass KI sich anpassen und lernen kann, ähnlich wie biologische Gehirne.

3. Der Hybride-Ansatz

Yann LeCun ist überzeugt, dass KI wie ein Kind durch „Sehen und Anfassen“ lernen muss, um ein Verständnis für die physikalische Welt zu erwerben. Damit verbindet er den konnektivitischen Ansatz mit dem Embodied-Ansatz und dem multimodalen Ansatz, der davon ausgeht, dass KI verschiedene Datenquellen braucht, um Intelligenz zu entwickeln.

Laut dem Forscher könnten auch Menschen über visuelle Eindrücke viel mehr aufnehmen als über Worte.

„Ein vierjähriges Kind ist in seinem Leben etwa 16.000 Stunden wach gewesen und der Sehnerv leitet 20 Megabyte Daten pro Sekunde zum Gehirn“, sagt LeCun. Dadurch nehme ein Kind über einen Zeitraum von vier Jahren also schon mehr Daten auf, als es Texte im Internet gebe. LeCun schlussfolgert daraus, dass menschliche Intelligenz nicht nur über das Training mit Texten erreicht werden kann, die heute den größten Teil der Trainingsdaten ausmachen.

Schölkopf hält auch kulturelles Wissen – wie zum Beispiel Werte und Rituale – auf dem Weg zu einer AGI für entscheidend. Gerade das mache Menschen intelligent.

Die Geheimnistuerei hemmt die Forschung

Doch über die Vielzahl der Ansätze ist die Aufmerksamkeit und auch das Forschungsgeld ungleich verteilt. Mit OpenAI, Musks xAI, Anthropic oder der französischen Firma Mistral konzentrieren KI-Unternehmen Milliarden an Kapital auf sich, die nach allem, was man weiß, ähnliche Ansätze verfolgen. Und LeCun und Schölkopf glauben, dass sie mit diesen Ansätzen schon bald an die Grenzen der Entwicklung stoßen könnten.

Sam Altman: Der CEO von OpenAI steckt Milliarden in die Entwicklung einer sogenannten Artificial General Intelligence. © REUTERS/Carlos Barria

Gründe dafür seien laut der beiden Forscher LeCun und Schölkopf zum einen, dass die Unternehmen sich eher auf ihre Produkte und deren Vermarktung konzentrieren, als frei an Innovationen arbeiten zu können. Außerdem seien OpenAI und Co. ausgerechnet diejenigen Akteure, die besonders wenig Einblick geben, wie weit sie auf dem Weg zur AGI wirklich fortgeschritten sind.

Genau diese Verschlossenheit ist für LeCun und Schölkopf aber der zweite Grund, warum die Konzerne, die derzeit im medialen Mittelpunkt stehen, nicht als Erste eine AGI entwickeln werden. Denn um die AGI zu erreichen, glaubt Schölkopf, müssten alle Parteien ihre Fortschritte bei der Objekterkennung, bei der Architektur, beim Gedächtnis und beim logischen Denken offenlegen. Nur wenn man alle Puzzleteile zusammenlegt, würde im Endeffekt eine große menschliche KI entstehen.

Schölkopf meint daher, dass weder Sam Altman von OpenAI noch Elon Musk von X.AI die erste AGI entwickeln werden. Den Gewinner werde „eine Kombination von vorausschauender Forschung in der Industrie und der akademischen Forschung“ hervorbringen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.