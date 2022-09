Bund könnte „Mehrheitsbeteiligung“ erhalten Angeschlagener Energiekonzern Uniper soll verstaatlicht werden

Deutschlands größter Gasimporteur war wegen der explodierenden Gaspreise in Schieflage geraten und soll verstaatlicht werden. Uniper befinde sich in „abschließenden Gesprächen“ mit dem Bund und dem finnischen Mutterkonzern Fortum über eine „Änderung“ des im Juli vereinbarten Stabilisierungspakets, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit.

Fortum hält derzeit noch knapp 78 Prozent an Uniper. Im Ergebnis dieser Änderungen sei vorgesehen, dass der Bund eine „signifikante Mehrheitsbeteiligung“ an Uniper erhalte. Geplant sei außerdem eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden soll. (Reuters, AFP, dpa)

Zur Startseite