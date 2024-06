„Ein Anwalt für beide genügt“ Sieben Mythen rund um das Scheidungsrecht

In Deutschland haben sich im vergangenen Jahr rund 129.000 Paare scheiden lassen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstagmorgen mitteilte, waren das 6,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich der Trend fort: Nach einem Rekordwert von rund 214.000 Scheidungen im Jahr 2003 ist die Zahl in Deutschland beinahe stetig gesunken.

Die Statistiker hoben hervor, dass auch die Corona-Pandemie diese Entwicklung nicht beeinflusst habe. Zugleich sei allerdings die Zahl der Eheschließungen langfristig ebenfalls rückläufig. 2023 sank sie auf den zweitniedrigsten Stand seit 1950.

Rund um das Thema Scheidung ranken sich allerdings zahlreiche Missverständnisse. Genügt ein Anwalt für beide Partner? Muss der Ex in spe der Scheidung zustimmen? Haben geringverdienende Frauen ohne Kleinkinder noch eine Chance auf nachehelichen Unterhalt? Beginnt das Trennungsjahr nach einem Versöhnungsversuch erneut? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie hier.

1 Ohne Zustimmung keine Scheidung

Damit eine Ehe zustande kommt, müssen beide Partner auf dem Standesamt „Ja“ sagen. Da liegt die Vermutung nahe, dass auch für eine Scheidung die Zustimmung beider Partner nötig ist. Doch das ist ein Irrtum.

Ein Richter kann eine Scheidung in der Regel erst nach einem Trennungsjahr aussprechen – das ist eine Art einjährige Bedenkzeit. Laut Gesetz gilt die Ehe als gescheitert, wenn beide nach jenem Trennungsjahr geschieden werden wollen. Lebte ein Paar drei Jahre getrennt, gilt die Ehe auch ohne Zustimmung des Partners als gescheitert.

Ein Richter kann die Zerrüttung der Ehe auch früher als drei Jahre nach der Trennung feststellen. Martina Mainz-Kwasniok, Fachanwältin für Familienrecht

„So lange müssen Scheidungswillige aber häufig nicht warten, ein Richter kann die Zerrüttung der Ehe auch früher feststellen“, sagt Martina Mainz-Kwasniok, Fachanwältin für Familienrecht aus Aachen. Ein Anzeichen für eine Zerrüttung sei zum Beispiel feindseliges Verhalten zwischen den Eheleuten. Dann komme es nicht auf die Zustimmung des Partners an.

Will ein Partner die Scheidung hinauszögern, habe das häufig keine romantischen, sondern finanzielle Gründe: Denn der Trennungsunterhalt ist dem finanziell schlechtergestellten Partner sicher, doch der nacheheliche Unterhalt muss erst erstritten werden, sagt die Anwältin.

2 Unterhalt gibt es nur noch für Kinder

Seit der Reform des Unterhaltsrechts 2008 wird den unterhaltsberechtigten Partnern nach der Ehe mehr Eigenverantwortung zugemutet. „Einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin, das gilt nicht mehr“, sagte damals die verantwortliche Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.

„Viele Mandantinnen glauben, dass ihr Unterhaltsanspruch wegfällt, sobald ihr Kind älter als drei Jahre ist“, sagt Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht aus Berlin. „Tatsächlich kommt es beim nachehelichen Unterhalt aber nicht nur auf das Alter der Kinder an, sondern auch auf die Dauer der Ehe und den sogenannten ehebedingten Nachteil“, sagt die Anwältin.

Tatsächlich kommt es beim nachehelichen Unterhalt nicht nur auf das Alter der Kinder an, sondern auch auf die Dauer der Ehe und den sogenannten ehebedingten Nachteil. Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht

Dieser bestehe häufig darin, dass eine Frau ihre Karriere zurückgestellt hat, um die Kinder zu betreuen. Allerdings: „In vielen Fällen ist es nicht einfach nachzuweisen, dass frau unverheiratet tatsächlich die Karriereleiter erklommen hätte“, so Anwältin Becker.

3 Ein Anwalt für beide Partner genügt

Tatsächlich gilt: Derjenige Partner, der den Scheidungsantrag stellt, muss sich vor Gericht anwaltlich vertreten lassen. Der andere braucht rein formell keinen Anwalt. Ein Anwalt darf jedoch nicht beide Partner gleichzeitig vertreten.

„Wenn man sich komplett einig ist und es ohnehin nicht viel gibt, über das man streiten könnte, kann es ausreichen, wenn nur eine Seite eine Anwältin hat“, sagt Anwältin Becker. „Zumindest eine anwaltliche Erstberatung sollte aber auch der zweite Partner in Anspruch nehmen“, rät sie. Auch ein Notar kann vorab unterstützen.

Wenn man sich komplett einig ist und es ohnehin nicht viel gibt, über das man streiten könnte, kann es ausreichen, wenn nur eine Seite eine Anwältin hat. Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht

Gibt es zwischen den Eheleuten allerdings Streit über den nachehelichen Unterhalt oder den Zugewinn, müssen sich zwingend beide Partner anwaltlich vertreten lassen. Der Grund: Nur ein Anwalt kann vor Gericht Anträge stellen.

4 Im Trennungsjahr muss man getrennt wohnen

Je nach Wohnort und Budget ist es für Paare schwierig, sich nach einer Trennung sofort auch räumlich voneinander zu entfernen. Wie zuletzt das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden hat, gilt das Trennungsjahr der Eheleute trotz gemeinsamer Wohnung (Az.: 1 UF 160/23).

Bei einer Trennung dürfen keine wesentlichen persönlichen Beziehungen mehr bestehen. Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht

Demnach genügt ein „der räumlichen Situation entsprechendes Höchstmaß der Trennung, was zum einen danach verlangt, dass die Eheleute (innerhalb der Ehewohnung) getrennt wohnen und schlafen, mithin das Getrenntleben auch nach außen erkennbar wird“. Außerdem dürfe das Paar keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen und es dürften „keine wesentlichen persönlichen Beziehungen mehr bestehen“.

Zudem gilt: Auch ein gescheiterter Versöhnungsversuch führt nicht dazu, dass das Trennungsjahr wieder von vorne beginnt. „Wenn beide Partner die Scheidung weiterhin wollen, kann das sogar dann gelten, wenn bei der versuchten Versöhnung ein Kind gezeugt wurde“, sagt Anwältin Becker.

5 Bei der Scheidung wird alles geteilt

Wer keinen individuellen Ehevertrag schließt, befindet sich nach der Hochzeit automatisch in einer sogenannten Zugewinngemeinschaft – bei einer Scheidung werden also Vermögenswerte geteilt, jedoch nicht alle. „Der Zugewinnausgleich bezieht sich nur auf das, was man während der Ehe erwirtschaftet“, erläutert Anwältin Becker. „Vermögen, das man schon vor der Hochzeit hatte, zählt nicht in den Zugewinn, ebenso wenig Erbschaften und Schenkungen, die man während der Ehe erhält.“

Für Schulden gilt: Solange sie einen Kreditvertrag nicht mitunterschrieben haben oder bürgen, müssen Ehepartner nicht gegenseitig für Schulden haften.

Der Zugewinnausgleich bezieht sich nur auf das, was man während der Ehe erwirtschaftet. Eva Becker, Fachanwältin für Familienrecht

Allerdings wirken sich Schulden auf den Zugewinnausgleich aus: „Der Zugewinn kann nicht kleiner als null sein, durch Schulden fällt er aber geringer aus. Dadurch wird der Partner indirekt doch an den Verbindlichkeiten beteiligt“, sagt Anwältin Mainz-Kwasniok. Davor könne nur eine Gütertrennung oder ein individueller Ehevertrag schützen.

6 Abgerechnet wird zum Zeitpunkt der Trennung

Die Vermutung liegt nahe, dass zum Zeitpunkt der Trennung auch die gemeinsamen Finanzen auseinanderdividiert werden sollten. Doch der Stichtag für die Berechnung des Zugewinnausgleichs ist der Tag, an dem der Ehepartner den Scheidungsantrag per Post erhält.

„Erst bei Rechtskraft der Scheidung – also am Ende des Gerichtsverfahrens – muss das Trennungsjahr abgelaufen sein, daher kann man den Scheidungsantrag ruhig schon neun Monate nach der Trennung stellen“, sagt Mainz-Kwasniok.

Auch ein großzügiger Lebensstil ist erlaubt, solange man sein Geld nicht verschenkt oder etwa im Spielcasino verschwendet. Martina Mainz-Kwasniok, Fachanwältin für Familienrecht

In der Zeit vor diesem Stichtag ist es für beide Partner vorteilhaft, Anschaffungen vorzuziehen und Rechnungen vorab zu begleichen – schließlich mindert dies das Vermögen und damit den Teil, den man dem anderen abgeben muss.

„Auch ein großzügiger Lebensstil ist erlaubt, solange man sein Geld nicht verschenkt oder etwa im Spielcasino verschwendet“, sagt die Anwältin. Um die Unsicherheit und das gegenseitige Misstrauen zu reduzieren, kann ein Paar einen individuellen Stichtag für den Zugewinnausgleich vereinbaren.

7 Ab 14 darf das Kind entscheiden, bei wem es wohnt

Laut Gesetz gilt ein Kind ab 14 Jahren vor Gericht selbst als verfahrensbeteiligt. „Daraus erwächst mitunter der Irrglaube, dass das Kind auch selbst über seinen Wohnort und den Umgang mit seinen Eltern entscheiden darf“, sagt Mainz-Kwasniok. Tatsächlich spiele das Alter aber eine untergeordnete Rolle.

„Die Richter hören alle Kinder an. Wenn eine Siebenjährige sich mehr Zeit mit ihrer Mutter wünscht und das dem Wohl des Kindes objektiv nicht zuwiderläuft, wird das Gericht diesem Wunsch eher folgen, als wenn ein 16-Jähriger den Umgang mit seinem Vater ablehnt, weil er lieber Computerspiele spielt“, sagt die Anwältin. Erst 18-Jährige dürfen tatsächlich selbst über ihren Wohnort und den Umgang mit ihren Eltern entscheiden.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.