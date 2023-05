Ein Schlüsseldienst für alle ADAC will Notfallschlüsseldienst auch für Nichtmitglieder anbieten

Der Automobilclub ADAC will bundesweit einen Schlüsseldienst anbieten, auch für Nichtmitglieder. „Damit werden wir der einzige deutschlandweite Anbieter“, sagte ADAC-Präsident Christian Reinicke der „Süddeutschen Zeitung“ vom Donnerstag.

Gleichzeitig wolle der Verband damit „ein Zeichen gegen den Wucher mancher Schlüsseldienste“ setzen. Ein Pilotprojekt ist laut ADAC erfolgreich verlaufen.

Für den ADAC-Schlüsseldienst gilt laut dessen Internetseite ein fester Grundpreis, in dem die meisten Leistungen schon inbegriffen sind. Demnach kostet eine „einfache Türöffnung“ inklusive An- und Abfahrt wochentags (Montag bis Freitag) zwischen 6:01 und 20 Uhr 95 Euro.

Außerhalb dieser Zeitspanne sowie an Feiertagen verrechnet der ADAC 169 Euro. Dabei gelte allerdings die Uhrzeit, zu der der Auftrag erstellt wurde und nicht der Zeitpunkt, an dem der Schlüsseldienst am Auftragsort eintreffe, heißt es im Kleingedruckten.

Zusatzkosten entstehen laut dem Automobilclub für zusätzliche Leistungen: Der Ersatzeinbau eines Profilzylinders oder eines Einsteckschlosses kostet demnach jeweils ab 30 Euro. Für einen Schutzbeschlag müssen Auftraggeber ab 65 Euro zahlen.

Preisaufschlag für zeitaufwändige Öffnungen

Muss der ADAC-Schlüsseldienst einen Fräser einsetzen, verrechnet er laut Preisliste zehn Euro. Für „Kleinmaterial“ sind es fünf Euro. Sollte der Helfer länger als 45 Minuten für die Türöffnung benötigen, würden pro angefangener Viertelstunde weitere 20 Euro auf den Gesamtpreis aufgeschlagen.

Aber auch Stornierungen kosten: Wer seinen Schlüsseldienstauftrag später als zehn Minuten nach Auftragserteilung absagt, muss laut ADAC 30 Euro zahlen. Innerhalb der Zehn-Minuten-Zeitspanne sei das noch kostenlos möglich. Dafür verspricht der ADAC-Schlüsseldienst eine Wartezeit von „in den meisten Fällen“ maximal 60 Minuten.

Der ADAC ist mit über 21 Millionen Mitgliedern Europas größter Verein. Präsident Reinicke sagte der Zeitung, Klimaschutz sei das Thema Nummer eins auch im ADAC. In Sachen Mobilität wolle der Verein „Wegweiser und Berater für seine Mitglieder sein“, nicht aber Verteidiger des Status quo. „Mobilität ist heute viel mehr als nur Auto. Da reichen die alten Verhaltensmuster nicht mehr.“ (Tsp mit AFP)