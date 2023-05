„Elon Musk hat riesige Geschäftsinteressen in China“ Löschte Twitter heimlich Peking-kritische Inhalte?

Elon Musk ist ein stolzer Mann. Vertritt er eine Überzeugung, präsentiert er sie wie eine Monstranz. Keine Kompromisse, das ist die Methode Musk. Sagt er selbst. „Nur mit vorgehaltener Waffe“, erklärte der Unternehmer im März 2022, werde er russische Propaganda blockieren. „Sorry, dass ich ein Absolutist der Meinungsfreiheit bin.“

Aber stimmt das? An diesem Dienstag ist Musk nach China gereist, wo sein E-Auto-Konzern Tesla in Schanghai ein Werk hat. Auf dem Programm standen auch Gespräche mit ranghohen chinesischen Politikern, darunter Außenminister Qin Gang. Eine ideale Gelegenheit für den 51-Jährigen, um für den ihm kostbarsten Wert einzutreten. Der KP-Staat steht auf dem Pressefreiheit-Index von Reporter ohne Grenzen auf Platz 179 von 180, nur Nordkorea schneidet schlechter ab. Twitter, das soziale Netzwerk, das Musk seit Oktober 2022 gehört, ist komplett gesperrt.

Doch Musks Einsatz für die Redefreiheit lässt Fragen offen. Das sagt nicht nur Daniel Ku. Vergangenen Herbst verfasste der Kanadier mit taiwanesischen Wurzeln auf Twitter einen langen Thread, also eine Serie zusammenhängender Tweets, über die „Ein-China-Politik“, mithilfe derer Peking Taiwan isoliert. Darin karikierte Ku die Propaganda des Regimes über den Inselstaat. Der Thread wurde knapp 300 Mal geliket – kein viraler Hit, aber für Ku ein Erfolg.

Twitter reagiert nicht auf Anfragen

Vor ein paar Tagen stellte er fest: Der Thread ist verschwunden. Zu sehen ist nur noch der Ausgangs-Tweet, die übrigen 30 Posts, in denen Ku auf die De-facto-Unabhängigkeit Taiwans einging, sind unsichtbar. Stattdessen steht dort der Hinweis: „Dieser Tweet ist nicht verfügbar.“ Ein Grund wird nicht angegeben. Ku erklärt auf Anfrage, Twitter habe ihm weder vor noch nach der Löschung mitgeteilt, warum die Tweets getilgt wurden. Seine Beschwerden würden ignoriert.

Nachfrage bei der Twitter-Pressestelle: Wie ist die offenbar kommentarlose Beseitigung von Beiträgen über chinesische Desinformation mit der Musk-Maxime zur absoluten Meinungsfreiheit vereinbar? Als Reaktion erhält man lediglich die von Musk eingeführte automatische Antwort für Journalistenanfragen: ein Kackhaufen-Emoji.

Der Vorgang bleibt nebulös. Fest steht: Der Fall passt in ein Muster der Anbiederung Twitters an autoritäre Regime. In den ersten sechs Monaten nach Musks Übernahme hat die Plattform hunderten von staatlichen Löschgesuchen stattgegeben, wie vom Unternehmen veröffentlichte Zahlen zeigen. In den sechs Monaten seit Beginn der Ära Musk gingen 971 Anfragen von Regierungen ein, von denen Twitter 808 vollständig und 154 teilweise umsetzte. Die Tendenz steigt: Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern nur 338 Anfragen erhalten. Und wurden vor dem Einstieg des vermeintlich libertären Chefs etwa 50 Prozent solcher Anträge umgesetzt, sind es nun 83 Prozent, wie das Branchenmedium „Rest of World“ analysiert hat.

Das sind zum Beispiel Inhalte, die nach nationalen Gesetzen illegal sind. In autoritären Staaten kann das freilich so gut wie alles sein, was regierungskritisch ist. Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei etwa blockierte Twitter Accounts, die Staatschef Recep Tayyip Erdoğan in schlechtem Licht dastehen ließen. Einen „Bloomberg“-Kolumnisten, der Twitter Zensur-Beihilfe vorwarf, nannte Musk kürzlich einen „Schwachkopf“ – man habe keine andere Wahl gehabt. In der Vergangenheit hat Twitter sich allerdings rechtlich gegen staatliche Löschanordnungen gewehrt. Vom Kodex gegen Desinformation der Europäischen Gemeinschaft ist das Unternehmen unlängst ausgetreten.

Politisch auf Parteilinie?

Warum aber sollte Twitter Inhalte blockieren, die dem chinesischen Regime missfallen? In der Volksrepublik, einer Diktatur mit fast lückenloser Zensur, ist die Seite, wie auch Facebook oder Youtube, seit Jahren unzugänglich. Wer sie benutzen will, braucht eine Tunnelsoftware (VPN).

„Musk hat riesige Geschäftsinteressen in China und ist daher besonders anfällig für den Druck der mächtigsten autoritären Regierung der Welt – einer Regierung, die den Zugang ausländischer Unternehmen zum Land geschickt manipuliert oder ausnutzt, um sie auf die Linie der Kommunistischen Partei zu zwingen“, sagt Yaqiu Wang, die bei Human Rights Watch zu Internetzensur und Meinungsfreiheit in China forscht.

Tesla muss sich auf dem staatskapitalistisch gesteuerten chinesischen Markt im E-Auto- und Batterie-Geschäft in einem der konkurrenzstärksten Segmente behaupten. Die Firma erhält dort millionenschwere Regierungssubventionen. Mehrfach hat Musk sich mit politischen Vorstößen nach dem Geschmack der Staatspartei hervorgetan. Das demokratische Taiwan, das nie zur Volksrepublik gehört hat, könne doch eine Sonderverwaltungszone derselben nach dem Vorbild Hongkongs werden, erklärte er vor einigen Monaten. Die Kennzeichnung chinesischer – und russischer – Twitter-Accounts als „state-affiliated media“, also staatlich angegliederte Medien, hat Musk kassiert. Prominente chinesische Propagandisten hatten sich bei ihm über das Label beschwert.

Musk hat angekündigt, den Posten als Twitter-CEO in Kürze abgeben und sich auf die Eigentümerrolle beschränken zu wollen. Menschenrechtlerin Wang hat Zweifel daran, ob Dissidenten in China, die auf Twitter die staatliche Zensur umgehen, in ihm einen Verbündeten haben. „Musk ist kein echter Verfechter der Redefreiheit, wenn er sich nicht für die freie Meinungsäußerung in China einsetzt, dem Land, in dem dieser Wert am stärksten untergraben wird“, sagt sie. „Die Menschen dort gehen große Risiken ein, um auf Twitter die chinesische Regierung zu kritisieren.“

Daniel Ku, der Nutzer, dessen Thread noch immer unsichtbar ist, musste solche Gefahren nicht eingehen. In Kanada herrscht Redefreiheit. Umso mehr wundere er sich darüber, dass seine Beiträge gelöscht wurden, sagt er. Antworten bleibt Twitter schuldig. Ku kritisiert das chinesische Regime auf der Plattform weiter. Was bleibt, ist die Unsicherheit, ob das auf dem mächtigsten sozialen Medium der Welt künftig noch willkommen ist.