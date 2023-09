„Es geht kein Ruck durch Deutschland“ Sparkassen verlieren Hoffnung für hiesigen Standort

„SOS für die Standortbedingungen hiesiger Unternehmen – so fasst Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, die Stimmung unter den Vorständen der größten deutschen Finanzgruppe zusammen. Dass Überbürokratisierung, Fachkräftemangel und fehlende Digitalisierung die wirtschaftliche Aktivität mehr und mehr behindern, überrascht Kater nicht. Aktuell komme jedoch eine beklemmende Botschaft hinzu: Die Finanzmanager bezweifeln, dass sich an dieser Situation in den kommenden fünf Jahren etwas zum Besseren ändern wird.