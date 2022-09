Es ist nicht überall Krise Wie Sie mit ETFs aus Südostasien den wackligen Börsen des Westens entkommen

Die Wette, dass fossile Energieträger doch nicht so schnell zum Auslaufmodell werden, wie es Klimaschützer gern hätten, hat sich für Low Tuck Kwong ausgezahlt. Der indonesische Milliardär baute seinen Anteil an dem von ihm gegründeten Kohleproduzenten Bayan Resources in den vergangenen Jahren stetig aus. Inzwischen gehören ihm mehr als 60 Prozent des Bergbaukonzerns, der seine Ware unter anderem nach Spanien, Indien und Japan verkauft.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden